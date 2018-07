El piloto de nuestra ciudad había logrado terminar entre los diez mejores de la clasificación. Sin embargo, problemas mecánicos lo retrasaron y terminó en el 18º puesto. Matías Rossi fue el mejor del sábado y hoy partirá adelante en la final en San Juan. La sexta fecha del Súper TC2000 se puso en marcha ayer en el autódromo El Zona "Eduardo Copello" de San Juan, donde el campanense Matías Milla estrenó el flamante Citroen C4 del equipo Sportteam. Sin embargo, el final de la jornada le dejó sabor amargo al piloto de nuestra ciudad. No comenzó bien el sábado para "el Negro". No pudo girar en la primera tanda de entrenamientos, mientras que en la segunda culminó 22º, a casi 2,5 segundos de Emiliano Spataro (Renault Fluence), el mejor de la mañana en el circuito sanjuanino. Pero la tarde fue distinta para el campanense. En la primera tanda clasificatoria logró establecer el sexto mejor tiempo y avanzar así a la etapa final, donde quedó 10º, aunque posteriormente avanzó al noveno lugar por la exclusión de José Manuel Urcera (Citroen C4) en la revisión técnica. De esta manera, y dada las penalizaciones que se imponen de acuerdo al puesto que ocupa cada piloto en el campeonato, Milla ubicó su flamante vehículo en el quinto cajón de largada en la carrera clasificatoria. Un lugar que despertaba expectativas para las 13 vueltas pautadas. Sin embargo, todo se le hizo cuesta arriba al piloto de nuestra ciudad y problemas mecánicos lo fueron retrasando hasta el 18º puesto al cabo de los 13 giros al autódromo El Zonda. "No fue el sábado esperado. Después de la gran labor en clasificación, problemas mecánicos impidieron terminar más adelante la Carrera Clasificatoria", explicaron desde el Sportteam a través de las redes sociales. "A trabajar ahora para dar vuelta la historia en la final del domingo", agregaron desde el equipo que conduce Sergio Polze y que además de Milla cuenta con Franco Riva (terminó 19º con el Renault Fluence que había utilizado el campanense en las primeras cuatro fechas de la temporada). El mejor de la clasificación y, posteriormente, también de la carrera clasificatoria, fue Matías Rossi (Toyota Corolla), quien se quedó con la primera posición para la final que se pondrá en marcha hoy a 12.05 horas (está pautada a 38 vueltas y tendrá transmisión en vivo de Canal 13 y TyC Sports). El Top Ten lo completaron 2) Fabián Yannuantoni (Peugeot 408); 3) Agustín Canapino (Chevrolet Cruze); 4) Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze); 5) Leonel Pernía (Renault Fluence); 6) Matías Muñoz Marchesi (Peugeot 408); 7) Facundo Chapur (Citroenl C4); 8) Mariano Werner (Peugeot 408); 9) Emiliano Spataro (Renault Fluence); 10) Manuel Luque (Toyota Corolla).

EN ACCIÓN. EL NUEVO CITROEN C4 DE MATÍAS MILLA, AYER EN EL ZONDA, PALMO A PALMO CON EL TOYOTA DE MANUEL LUQUE Y EL RENAULT FLUENCE DEL LÍDER DEL CAMPEONATO, FACUNDO ARDUSSO.

#Dato Fuerte accidente de Matías Milla en la prueba de tanques llenos en San Juan, en la sexta fecha del STC2000. El campanense logró bajar por sus propios medios. pic.twitter.com/k3gQfdApFd — Pablo Scoccia (@chuecosco) 22 de julio de 2018 Me quede sin frenos a 220 y por suerte estoy bien, fue un duro golpe para nosotros estoy dolido por mi auto C4 Citröen que por fin tenía un vehículo para defenderme en el Súper Tc2000 con el equipo @EquipoSportteam una lástima.. gracias colegas x parar en pista y darme fuerzas! pic.twitter.com/otYW3VWGtJ — matias nicolas milla (@matumilla) 22 de julio de 2018

Súper TC2000; a Matías Milla se le frustró el estreno del C4 en la carrera clasificatoria

