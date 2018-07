GOLEADORES DEL LECHUGA. SERGIO VIRJAN Y RUBÉN RODRÍGUEZ CONVIRTIERON LOS TANTOS DE LA VICTORIA DEL LÍDER DE LA ZONA B SOBRE TAVELLA.

En el Nivel A, el líder San Luis igualó con el escolta San Felipe y nada cambió en la cima de la tabla de posiciones. Mientras que en la B, ganaron Lechuga FC y El Pino y siguen como puntero y segundo. Hoy se juega la 17ª jornada. El pasado domingo se disputó la 16ª fecha (tercera de la segunda rueda) del Torneo "Brisa Tabera" de la Liga de Veteranos de Campana que cuenta con la participación de 27 equipos divididos en Nivel A y B. En el A, esta nueva jornada tuvo como partido más atrapante el duelo entre el puntero, San Luis, y su escolta, Deportivo San Felipe. Finalmente terminaron empatados 1-1, por lo que San Luis sostuvo su ventaja de dos puntos en la cima de la tabla de posiciones. A su vez, también se enfrentaron tercero, Naranja, y cuarto, Juventud Unida. Y como el encuentro se debió suspender a los 33 minutos del segundo tiempo, sus situaciones en la tabla tampoco se modificaron. Mientras que en el Nivel B, el puntero Lechuga FC le ganó 2-0 al colista Norte y se mantiene como único líder. En tanto, El Pino quedó como único escolta tras vencer 2-1 a Tavella, dado que Kilmes FC igualó 1-1 con Los Leones. La actividad continuará hoy domingo con la 17ª fecha, que se disputará a lo largo de la jornada en tres canchas diferentes: El Pino, Tavella y CASLA. El resumen que dejó lo acontecido en la 15ª fecha en cada una de las categorías es el siguiente: NIVEL A -San Luis 1 - Deportivo San Felip 1. Goles: Jesús Portillo (SL); Miguel García (SF). -Juventud Unida vs Naranja. Suspendido a los 33m del ST. -Campana FC 1 - 9 de Julio. Gol: Rubén Rodríguez (CAM). -Meta Guacha 3 - Sol de América 0. Goles: Gabriel Abdala, Walter Castro y Gustavo Gómez. -Atlético Las Campanas 1 - El70 0. Gol: Gustavo Cejas (ALC). -Los Pumas 2 - La Esperanza 1. Goles: Martín Bogado y Alejandro Torres (LP). Libre: Atlético Las Praderas. PRÓXIMA FECHA: Atlético Las Praderas vs Los Pumas (11.00 en El Pino); Deportivo San Felipe vs La Esperanza (14.45 en El Pino); Naranja vs Campana FC (11.00 en Tavella); San Luis vs Juventud Unida (11.15 en CASLA); 9 de Julio vs Meta Guacha (13.45 en CASLA); Sol de América vs El70 (15.00 en CASLA). Libre: Atlético Las Campanas. NIVEL B -Lechuga FC 2 - Norte 0. Goles: Sergio Virjan y Rubén Rodríguez (LEC). -El Pino 2 - Tavella 1. Goles: Ricardo Hernández y Ariel Díaz (EP); Sergio Castillo (T). -Kilmes FC 1 - Los Leones 1. Goles: Carlos Herrera (K); Luis Vidotto (LEO). -San Cayetano 3 - El Regreso 0. Diego Ferrutti (2) y Carlos González (SC). -El Defe 4 - Las Palmas 0. Goles: Lisandro Cardozo (2), Néstor Godoy y Raúl Silva (DEFE). -La Josefa 1 - Amigos de Raúl 1. Sergio Vence (LJ); Cristian Denis (AMI). -Mega Juniors 3 - CASLA 2. Christian Safores (2) y César Suárez (MJ); Eduardo Forqueda y Martín Duhart (CASLA). PRÓXIMA FECHA: La Josefa vs Kilmes FC (10.00 en CASLA); Lechuga FC vs CASLA (12.30 en CASLA); Los Leones vs Norte (12.15 en Tavella); El Defe vs Amigos de Raúl (14.45 en Tavella); El Regreso vs Las Palmas (12.15 en El Pino); y El Pino vs San Cayetano (13.30 en El Pino).

CAMPANA FC. VENCIÓ 1-0 A 9 DE JULIO CON GOL DE RUBÉN RODRÍGUEZ Y ESTÁ 5º EN LA TABLA DE LA ZONA A.





EL PINO. LE GANÓ 2-1 A TAVELLA CON GOLES DE RICARDO HERNÁNDEZ Y ARIEL DÍAZ Y ES ESCOLTA EN LA B.



Veteranos:

Se disputó la 16ª fecha del Torneo "Brisa Tabera"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: