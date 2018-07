Rincón Tuerca

FORMULA UNO: La categoría más importante del mundo está desarrollando este fin de semana otra carrera del campeonato con el Gran Premio de Alemania. Televisa Fox Sport. RESULTADO: La carrera de Motocross en La Rioja por el Campeonato Argentino arrojó un resultado negativo para Carlos Debesa ante la caída de su piloto Darío Arco que en las tandas libres se cayó de la moto y debió dejar de correr por las lesiones recibidas. TERMINAL: Continuando con Debesa ha llegado al mercado nacional la terminal de Motos francesa Sbierco que tomó la determinación de que el reconocido motorista tenga a su cargo todo lo concerniente a la competición de la marca que ya demostró en otros países como en el Dakar ser muy competitivas y tendrá Don Carlos toda la responsabilidad de tal emprendimiento en nuestro país. Felicitaciones! VER: En el interesante video en homenaje a Campana entre tantos se pudo ver al ex piloto de Alma José Atilio Rotondo que en conocido bar estaba tomando un café. Que esperaban ver al "Chiquito" trabajando? Anda.... TC MOURAS: La categoría está visitando este fin de semana el autódromo de La Plata para desarrollar otra carrera del campeonato. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". TERCERO: Ese fue el puesto obtenido por German Henze en la última carrera de enduro volviendo a lograr un podio y quedar segundo en el campeonato con la moto que atiende su hermano y el asesoramiento de Carlos Debesa. DORMIR: Siguiendo con Henze en el equipo no entienden que faltando poco para largar la final el muchacho se duerme en su reposera y deben despertarlo para que corra la final que preopcupa a sus seguidores aunque mal no le va. ARRIBAR: Tras la carrera de La Plata Juan Carlos Muñoz arribó décimo quinto en la final de la Clase Promocional de Alma con la motorización de Diego Fangio y que cuenta con Eric Damario como componente en el Binomio que armaron con su amigo quien no confirmó correr en la próxima. Que te ocurre Eric?! FORMULA METROPOLITANA: La categoría Escuela del automovilismo zonal llega hasta el autódromo platense para desarrollar otra carrera del campeonato. Desde las 11 hs televisa por la TV Pública el programa "Pistas Argentinas". ASADO: El que debió pagar Nicolás Richard en el taller de Juan Sbarra para 20 comensales tras su triunfo en la Clase Tres de Alma donde el piloto aseguró que las cuestiones gastronómicas le resultan mas caro que el armado del auto. Será para tanto? GANADORES: Tras su última carrera por parte de la categoría Kart Plus los ganadores fueron en Potenciada: Franco Rodrigues, Master B: Gastón Gasperini, Master A: Facundo Traverso, Master C: Juan María Perea, cajeros 4T 150 cc: Tomas Petrone, Juniors: Francisco Lacereiro, Pre Juniors: Valentino Quattrocchi y Escuela Promocional: Dante Giordano. GT 2000: Hasta el autódromo de La Plata llega la categoría para desarrollar otra carrera del campeonato este fin de semana donde utilizan el trazado más corto con su habitual parque de máquinas. ENCONTRAR: La última competencia en La Plata lo encontró segundo en la final de la Clase Tres a Pablo Savastano en la categoría Alma sumando puntos importantes para el campeonato donde continúa liderando el mismo con la preparación propia de su auto. PRECIO: En reciente nota televisiva Hernan Ferreyra explicó con detalles que en la reciente agencia de autos abierta en la avenida Varela trabajan todas las marcas y cuentan con el 0 km que sus clientes desean con el mejor precio del mercado. Bienvenido a Campana! GANAR: Viene de ganar en la categorías Procar en el autódromo capitalino Juan Cicarelli con el motor Ford que se arma en la fortaleza de la ruta 193 de la mano de Juanjo Tártara. NOVENO: Así en ese lugar terminó en La Plata en la Clase TC 1600 con su nuevo auto Damián Toledo que pudo confirmar que posee un auto competitivo el cual deberá seguir trabajando para alcanzar el objetivo deseado. SUMARSE: Finalmente Federico Sfredo se sumará con karting propio a la categoria Kart Plus a la Clase C donde quiere hacer lo que resta del año y sumar experiencia con la motorización de Santucho y el chasis a cargo de Guerra. IDEA: La idea de Sfredo es afianzarse con el karting y pensar en la próxima temporada donde el Fede consiguió los avales de Eliana su novia, Teresa su mamá y su padre Pablo que desde su experiencia como piloto siempre tira conceptos para enseñar. Mirá vos! PASOS: Cuentan en la interna de la dinastía de Federico Sfredo que lo único que no debe, es seguir los pasos de su hermano en la alta competencia tras los últimos resultados. La gente que es mala y comenta! JUNTOS: Parece que armaron un binomio los pilotos locales para correr en karting en la categoría Rotax donde Sergio y Sebastián juntos piensan en despuntar el vicio y darle curso a su amor por el automovilismo donde ambos vienen de correr con autos con techos. TURISMO ZONAL PISTA: Nueva presentación de la categoría que visita el autódromo Juan y Oscar Galvez en este fin de semana donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. TRIUNFO: El que obtuvo Franco Rodrigues en a clase Potenciada en la categoría Kart Plus en la última carrera en el kartódromo de Zárate donde el piloto campanense festejó con los suyos con la motorización de Ruben Alfonso y en el equipo aseguran que lo mas difícil ahora es que el gallego pague el asado. DIFERENTE: Para complacer un pedido en el seno de su hogar el hombre de pelo muy blanco ahora se lo puede ver con un color gris lo que lo pone en un lugar diferente a Don Demian, hombre abocado al automovilismo desde hace muchos años desde el ámbito de los videos de las competencias. Cambia todo cambia! AMIGOS FIAT: La monomarca visita el autódromo porteño por otra carrera del campeonato donde utilizan el circuito número cinco desde las 12 hs con su habitual parque de autos. ALCANZAR: Viene de correr en el autódromo de Dolores donde Gastón Fernandez en la final de los chasis del Regional alcanzó el quinto puesto con la motorización de Stupiello y el chasis a cargo de Enrique Balzano. INCORPORAR: Sin duda que el tema económico juega un rol importante para seguir en la alta competencia y Gastón Fernandez ante esta situación incorporó seis publicidades para esta última competencia lo que se dice ganador el muchacho a la hora de sumar sponsors. Para imitar! PREOCUPADOS: Las categorías de karting se muestran preocupados con el futuro de los kartódromos que visitan a lo largo de sus calendarios ante el bajo mantenimiento de algunos, la posibilidad que otros lo den de baja y el futuro es incierto por este momento. MANTENIMIENTO: Lejos de este tema está el kartódromo de Zárate que sigue siendo el mejor y el mantenimiento que le propinan siguen marcando una tendencia a imitar por el resto. TC BONAERENSE: Por otra carrera del campeonato la categoría está visitando en este fin de semana el autódromo de Baradero con todas sus clases donde desde las 10.30 hs arrancan con su show automovilístico. TRIUNFADORES: Luego de su paso por el autódromo de La Plata la categoría Alma entregó los siguientes triunfadores a saber: Clase tres: Nicolás Richards, Promocional: Christian Farias, TC 1100: Héctor Cardone, TC 1600: Alfredo Sanchez y Clase Dos: Ezequiel Luongo. RENUNCIAR: Gonzalo Conti tomó la determinación de renunciar como socio del Club del Primer Automóvil Argentino donde el piloto en su declaración dejó establecido con la actual comisión directiva con su decisión de alejarse con algunos conceptos muy fuertes para todos ellos. Que no cunda el pánico! CONFORME: Así se muestra Mariano Alvarez con el karting que armaron con su padre Daniel ex piloto de karting quien tiene a cargo todos los trabajos contando con la motorización de Marcelo Lopez para encontrar un vehículo competitivo en la Clase Master B de la categoría Kart Plus. ROTAX BS AS: Esta especialidad del karting llega al kartódromo de Zárate para desarrollar otra carrera del campeonato con todas sus clases y su habitual parque de máquinas. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. CAMBIAR: Los dirigentes del Club del Primer Automóvil Argentino Manuel Iglesias ya están abocados a trabajar en la próxima fiesta donde se cambió de lugar dado que se desarrollará en el predio ex Catema sobre la avenida Larrabure. Ya hay varios clubes de marcas que se compenetraron para estar en dicha fiesta. TC PISTA MOURAS: Una vez mas visitan el autódromo de La Plata para desarrollar otra carrera del campeonato con su nutrido parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". AFINIDAD: Alberto Tetamanzi siempre tuvo afinidad con el automovilismo y ahora se sumó al equipo de Juancho Muñoz donde en Bs As, se comió todas las milanesas en zona de Boxes pero luego compensó en la carrera de La Plata con una suculenta picada, ahora se espera la próxima de Alma a ver que hace nuestro personaje. TURISMO 4000 ARGENTINO: La categoría visita el autódromo Roberto Mouras de La Plata por otra carrera del presente campeonato con otro atractivo parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". MOLESTO: El piloto de karting se mostró muy molesto tras la desclasificación sufrida en la última carrera por la técnica dejando muy en claro que no dependió de él sino de quienes tienen a su cargo el armado del vehículo. SUPER TC 2000: La categoría está este fin de semana en el autódromo de San Juan por otra carrera del torneo. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa "Carburando". FORMULA RENAULT: La escuela de talentos visita también el autódromo de San Juan para concretar otra fecha del campeonato. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". SERA CIERTO?: Que el motorista de karting intentó sobornar a la técnica la cual no aceptó e hizo la denuncia a quien corresponda ante tal actitud del armador de motores. Que bochorno!

