RESPALDO DE LAGARDE: La directora gerente del FMI respaldó al Gobierno y pronosticó que "la economía va a mejorar hacia inicios de 2019 y 2020".- "PLAN DE AJUSTE BRUTAL": Hugo Yasky (CTA) advirtió que se profundizará la "conflictividad social".- URTUBEY CON RANDAZZO: El gobernador de Salta destacó que Randazzo que puede "aportar mucho a armar un peronismo republicano".- MESA OVINA NACIONAL: El lanzamiento formal de la Mesa Ovina Nacional tuvo lugar en el marco de la 132º Exposición Rural.- "PLAN DE AJUSTE BRUTAL" El secretario general de la CTA, Hugo Yasky, advirtió este sábado que si el Gobierno cumple con las condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), se profundizará la "conflictividad social". "Es un plan de ajuste brutal", alertó el dirigente, quien apuntó: "Va a haber una conflictividad social altísima que va a expresar el dolor". URTUBEY CON RANDAZZO El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, destacó ayer que el ex ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, con que se reunió el pasado viernes, es un dirigente que puede "aportar mucho a armar un peronismo republicano". "Conversamos, pero no profundizamos mucho (sobre las elecciones de 2019). Estaba en Salta con su familia, así que conversamos un poco. Es uno de los dirigentes que puede aportar mucho a armar un peronismo republicano que apueste a que las cosas salgan bien", sostuvo el referente peronista. MESA OVINA NACIONAL El lanzamiento formal de la Mesa Ovina Nacional tuvo lugar en el marco de la 132º Exposición Rural que se realiza en Palermo para debatir las necesidades de la cadena. "Desde la SRA, tenemos un compromiso con la producción ovina y lo venimos a refrendar. Argentina tiene un gran potencial para ocupar más y mejores mercados", dijo Daniel Pelegrina, Presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA). RESPALDO DE LAGARDE La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, respaldó ayer al Gobierno y pronosticó que "la economía va a mejorar hacia inicios de 2019 y 2020", aunque aclaró que se debe "alcanzar la meta de inflación". Además, destacó la política monetaria impulsada por el presidente del Banco Central, Luis Caputo, ya que, según su consideración, "hay menor volatilidad y mayor transparencia". En una conferencia de prensa junto al ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, subrayó: "No tengo dudas de que las metas fiscales van a ser logradas". Sin embargo, aclaró: "Estamos preparados para dar cualquier tipo de ayuda necesaria". Resaltó que "se tomaron las medidas necesarias para abordar la inflación y estamos absolutamente encaminados" y advirtió que la meta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) debe ser "alcanzada". "Ha sido dicho por las autoridades y es lo que hemos discutido y acordado", afirmó.



Breves: Noticias de Actualidad

