Breves Deportivas

PELLA FINALISTA: El argentino Guido Pella superó al holandés Robin Haase y se clasificó a la final del ATP 250 de Umag.- BOCA VENCIÓ AL DIM: Boca Juniors se impuso por 4 a 2 ante Deportivo Independiente Medellín.- JAGUARES ELIMINADOS: Por los Cuartos de Final del Super Rugby 2018, los Jaguares perdieron frente a Lions de Sudáfrica.- AFUERA EN SEVEN: Fiji fue el encargado de terminar con el sueño del seleccionado argentino de Rugby en el Mundial de Seven de San Francisco, Estados Unidos.- DEBUTAN LAS LEONAS: El seleccionado femenino de Hóckey sobre Césped debuta hoy frente a España.- BOCA VENCIÓ AL DIM Con momentos de buen fútbol y destacadas presentaciones de algunos de sus refuerzos, Boca Juniors se impuso ayer por 4 a 2 ante Deportivo Independiente Medellín, en un partido amistoso de pretemporada, disputado en el Florida Atlantic University Stadium (Estados Unidos). Germán Cano, a los 2 minutos del PT, adelantó a los colombianos tras un grosero error de Paolo Goltz, pero Boca dio vuelta el resultado en esa misma primera parte con tantos de Mauro Zárate, Sebastián Villa y Agustín Almendra. Ya en el complemento, Hernán Pertuz descontó para el DIM, mientras que Carlos Tevez, a los 44, estableció cifras definitivas. JAGUARES ELIMINADOS Por los Cuartos de Final del Super Rugby 2018, los Jaguares perdieron 40-23 frente a Lions de Sudáfrica y quedaron eliminados de la competencia en su primera experiencia en playoffs. En el estadio Ellis Park de Johannesburgo, la franquicia argentina tuvo un buen arranque (6-0), pero el local convirtió rápidamente tres tries para dar vuelta ese resultado y encaminarse a un cómodo 24-9 al cierre de la primera etapa. En el arranque del complemento, los Jaguares convirtieron tries por intermedio de Delguy y Materna y lograron ponerse nuevamente en juego (23-27). Sin embargo, Lions fue preciso y contundente en los momentos claves y se quedó con la victoria. AFUERA EN SEVEN Fiji fue el encargado de terminar con el sueño del seleccionado argentino en el Mundial de Seven que se juega en San Francisco, Estados Unidos. Los Pumas habían superado el viernes a Canadá por 28-0, pero ayer poco pudieron hacer frente al gran candidato del certamen, que se impuso por 43-7 sobre el combinado nacional. DEBUTAN LAS LEONAS El seleccionado femenino de Hóckey sobre Césped debuta hoy frente a España en el Mundial de Londres. El partido comienza a las 9.00 y será transmitido por ESPN. PELLA FINALISTA El argentino Guido Pella (72º del ranking mundial) superó ayer al holandés Robin Haase por 6-3, 1-6 y 6-2, y se clasificó a la final del ATP 250 de Umag. El tenista bahiense definirá el título ante el italiano Marco Cecchinato, quien en semifinales venció al santiagueño Marco Trungelliti (188) por 6-2 y 6-1.



Breves Deportivas

