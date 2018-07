Cenizas de un incendio

Luego del incendio de la fábrica de lanchas Marine Sur, en el barrio Villanueva, un cliente litiga para que le devuelvan el dinero que pagó por una lancha que nunca le entregaron. La empresa siniestrada ya habría cobrado la mitad del seguro correspondiente. "Soy uno de los damnificados del Astillero Marine Sur SA de Campana y de su concesionario Punto Náutico SRL de San Fernando, al que adquirí una embarcación QuickSilver 2002 0 km. Abonada en su totalidad debía ser entregada en febrero de 2018. Habiéndose producido un incendio de origen dudoso en el astillero -en propiedad alquilada y donde existe el derecho a cobro de una póliza de incendio- y el vaciamiento repentino del concesionario, nunca me entregaron la embarcación. Los dueños y socios del Astillero, Andrés Troelsen y Emilio Arena y el departamento comercial y de Finanzas del concesionario, Walter Lorenzo y Pablo de Souza nunca se comunicaron para darnos alguna explicación", dijo Jorge Silva, vecino de La Plata a La Auténtica Defensa. Silva busca, hasta ahora infructuosamente, que le devuelvan el dinero por la lancha que pagó por adelantado: una QuickSilver 2002, valuada en unos U$S 45 mil, que supuestamente estaba en plena fabricación en la planta Marine Sur, del barrio Villa Nueva, donde trabajaban unos 80 operarios y se incendió casi por completo el último 2 de enero. De hecho, el supervisor de esa fábrica, en abril relató a este medio cómo arriesgó su vida intentando salvar embarcaciones de las llamas desatado el voraz incendio minutos después de finalizada la jornada laboral, pasadas las 18. Raúl Gallardo recordó haber protegido del fuego al menos 3 lanchas de 20 y 24 pies listas para entregar, matrices, motores de lanchas, además de tambores de resina y acetona, entre otros valiosos elementos. "Me ayudaron otros muchachos, mientras iban llegando bomberos de todos lados. Arriesgamos la vida por la empresa y los dueños no se hicieron cargo. Lo peor es que si llegaba media hora antes, la salvaba", relató Gallardo, quien dijo que en ese momento había unas 40 embarcaciones en la lista de entrega de Marine Sur, y la modalidad de comercialización implicaba el pago de un 50% por adelantado. MALA FE Jorge Silva, aseguró a La Auténtica Defensa que, luego de culminar el plan de financiación pautado, en su caso abonó el 100% de la embarcación que le sería entregada en febrero de este año a más tardar.Y que cuenta con la documentación que respalda sus dichos. "Lo más llamativo para nosotros fue nunca nadie se contactó con nosotros para avisarnos lo que había pasado. Del incendio nos enteramos por casualidad gracias a los medios nacionales que cubrieron el incendio. Cuando fuimos al concesionario de San Fernando, estaba cerrado, y el salón de exhibición totalmente vacío. Nosotros no tenemos el tiempo ni los recursos para hacer la tarea de un detective, pero el mundo náutico de San Fernando no es tan grande y supimos que andan varias Quick Silver 0 km dando vueltas para la venta. Incluso algunas están en Mercado Libre y una es exactamente el modelo que habíamos comprado nosotros. Para nosotros se manejaron con mucha mala fe", dijo Silva a La Auténtica quien presentó un escrito en una Fiscalía del Dpto. Judicial de San Isidro. El expediente iniciado por Silva en Dpto. Judicial de San Isidro fue remitido a una fiscalía de Campana, por tratarse de la ciudad donde tuvo lugar el incendio. Pero así como llegó, fue devuelto en junio. Las sospechas del incendio intencional no tendrían mayor cabida en un futuro e hipotético juicio, dado que nada surgiría al respecto en el expediente luego de las pericias realizadas por Bomberos. Y aun cuando alguien se decidiera a insistir con esa línea de investigación, sería imposible avanzar más allá de meras conjeturas: no sólo el predio del incendio ya fue "remediado", también ya habría sido vendido por el locador. En paralelo, otro elemento en contra de la hipótesis del supuesto incendio intencional es que la firma ya habría cobrado el 50% del seguro correspondiente al incendio. Este último dato daría veracidad a otra especie vinculada al caso, que circula en el Ministerio de Trabajo. El dinero fresco del seguro habría posibilitado que más del 80% de los 80 trabajadores de Marine Sur habrían llegado a un acuerdo indemnizatorio, mientras el resto aún sostiene las acciones legales iniciadas contra los empleadores. Finalmente, un vecino de Zárate, quien pidió reservar su identidad, confirmó a La Auténtica que su caso es similar al de Silva, y pagó por adelantado cerca de U$S 32 mil, pero por una lancha Quick Silver 1800. Su idea sería contactarse a otros clientes de Marine Sur en su misma situación para ponerse de acuerdo y litigar juntos algún tipo de resarcimiento. Sobre el tema, en marzo pasado, el portal especializado "Nauti Spots" publicaba: "La situación que tendría en vilo a muchos industriales relacionados con la fabricación de embarcaciones seria la falta de respuestas de los dueños de Marine Sur ante los empleados y proveedores de la firma. Los dueños de Marine Sur serian Andrés Troelsel y Emilio Arena estarían teniendo un pasivo con proveedores y clientes de más de 2 millones de dólares. "No dan la cara" se comenta en el mundo náutico bonaerense".

En abril pasado, el lugar volvió a incendiarse mientras era remediado por operarios de Vial Pilar. MÁS DE TRES HORAS DE COMBATE La magnitud del siniestro despertó la atención de los medios nacionales. Pasadas las 19 horas del 2 de enero, las llamas se hicieron notorias en la fábrica de lanchas ubicada en Ruta 6 y Ricardo Rojas. La oscura y densa columna de humo se tornó visible desde toda la ciudad y alrededores, complicando incluso la visibilidad sobre la ruta Panamericana. El incendio destruyó casi por completo la planta industrial de Marine Sur y demandó más de 3 horas de intensa labor de Bomberos Voluntarios. No sólo participó personal del Cuartel 37 de nuestra ciudad, sino que llegaron hasta el lugar dotaciones de Zárate, Los Cardales, Exaltación de la Cruz, Pilar, Escobar, Ingeniero Maschwitz, Benavídez, Tigre, San Miguel, San Fernando, Garín, Don Torcuato y Villa Ballester; a las que se sumaron el apoyo de Defensa Civil Campana y de Zárate y de la filial local de Cruz Roja.

El incendio en Marine Sur dejaría a 80 trabajadores sin empleo: A eso se le suman otros 20 empleados indirectos. Los bomberos tuvieron que volver ayer por la madrugada y por la mañana

Cenizas de un incendio

