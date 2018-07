Nota de archivo: Edición 25 de Abril 2018 "Estamos realizando operativos en distintas partes de la ciudad para eliminar las conexiones directas y conexiones irregulares" expresó el Gerente de EDEN Campana. La empresa EDEN anunció que intensificará a partir de esta semana los operativos en Campana para eliminar las conexiones irregulares y así preservar la seguridad de los usuarios y evitar inconvenientes en el servicio. "Una conexión segura nos beneficia a todos y nuestro objetivo es conectar a los vecinos a la red de energía eléctrica de forma segura. Las puertas de nuestra Sucursal están abiertas para que puedan acercarse a regularizar su situación", afirmó Víctor Ciaponi, Gerente de EDEN Campana. "Debido al riesgo que representan las conexiones clandestinas para la vida de las personas, estamos realizando operativos en distintas partes de la ciudad para eliminar las conexiones directas y conexiones irregulares, y así cuidar la seguridad de los vecinos", agregó. Una conexión irregular es una instalación que está conectada de manera irregular a la red de distribución de energía eléctrica. Al no contar con las condiciones de seguridad necesarias, representa un riesgo para las personas ya que puede generar fallas y accidentes. Además, al exigir las instalaciones que estaban previstas para abastecer una determinada cantidad de usuarios, estas conexiones sobrecargan las redes afectando sensiblemente la calidad del servicio y dañando los artefactos. EDEN cuenta con la línea 0810-999-3336, a través de la cual los usuarios pueden denunciar conexiones clandestinas en forma anónima, de lunes a viernes de 8 a 18 horas.

Víctor Ciaponi, Gerente de EDEN Campana.

EDEN sale a las calles a buscar "enganchados"

