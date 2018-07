Más de "Locales - Deportes" en Edición del martes, 24/jul/2018. Más de "Locales - Deportes" en Edición del martes, 24/jul/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Copa Argentina:

Copa Argentina:

OTROS DOS MÁS EN 16vos DE FINAL La segunda ronda de la Copa Argentina tiene también otros dos clasificados. El domingo, Atlético Tucumán le ganó 1-0 a Tristán Suárez en cancha de Arsenal y ahora espera por el ganador de Huracán y Victoriano Arenas. En tanto, anoche, Defensores Unidos venció en los penales a Godoy Cruz tras empatar 1-1 en los 90 minutos y será el próximo rival de Newells. Jugarán el sábado en Formosa por los 16vos de Final de la Copa Argentina. "Imposible no es, pero hay realidades muy distintas y eso lo hace muy difícil", señaló De la Riva. En tanto, Gallardo aseguró que el Violeta será "un rival bastante más complicado" que Central Norte. La Copa Argentina permite grandes sorpresas, como la que Lamadrid (recientemente ascendido a la Primera C) le brindó días atrás a Banfield. Pero también pone de manifiesto enormes diferencias estructurales y de jerarquía. El viernes pasado, Independiente le ganó 8-0 a Central Ballester (Primera D). Y el domingo, River Plate apabulló 7-0 a Central Norte de Salta, un equipo del Torneo Federal B que no tenía competencia oficial desde febrero pasado. Con esa victoria, el Millonario avanzó a los 16vos de Final y se transformó en el próximo rival de Villa Dálmine, en un partido que será histórico para la institución de nuestra ciudad al convertirse en el primer enfrentamiento oficial del Violeta contra uno de los dos más grandes del fútbol argentino. Hasta el momento, Villa Dálmine sólo enfrentó oficialmente a dos de los cinco grandes: a Racing Club en la Primera B 1985 (le ganó en Campana y perdió en Avellaneda) y a San Lorenzo de Almagro (en 2011 por Copa Argentina: fue derrota contra un equipo juvenil del Ciclón). "Vamos a afrontar el partido de la mejor manera posible, con dignidad, aunque está claro que en cuanto a las preparaciones no estamos a la misma altura", señaló ayer el entrenador Felipe De la Riva, retomando las diferencias que muchas veces tienen estos duelos de Copa Argentina. "River va a tener el control del partido, será el protagonista del juego. Pero nosotros entendemos que podemos ser un escollo duro para el rival. El orgullo que tenemos como entrenadores o como jugadores nos marca que no hay partidos imposibles. Somos deportistas, nos gusta competir y tenemos ese amor propio. Queremos pensar que no es imposible, pero tampoco soy tonto. River se fue de pretemporada a Miami dos semanas, con un técnico extraordinario y con el mismo plantel de los últimos años. Ya jugó amistosos, le ganó muy bien a Central Norte el domingo y nosotros recién nos estamos conociendo con los jugadores en este momento. Imposible no es, pero hay realidades muy distintas y eso lo hace muy difícil", marcó a su vez el DT de Villa Dálmine. Y su análisis es indiscutible. Mientras el Millonario está en la parte final de su preparación de cara a su gran compromiso de este semestre (juega Octavos de Final de Copa Libertadores frente a Racing el próximo 9 de agosto), el Violeta recién atraviesa las primeras semanas de pretemporada de un plantel totalmente renovado, con apenas tres "sobrevivientes" de la temporada pasada en la formación titular: Cristian González, Marcos Martinich y Federico Jourdan, quienes eran suplentes en el torneo anterior. "El gran problema nuestro es que perdimos a todos los jugadores de la temporada pasada. Somos un club chico que hicimos un gran torneo y se tornó imposible retener a esos jugadores. Recién ahora estamos rearmando el equipo. Por eso, lo que más nos molesta de este partido es ir a jugarlo prácticamente sin preparación, casi sin conocernos", insistió De la Riva al respecto. Igualmente aclaró: "La realidad es que nuestros jugadores, en esta clase de partidos, dan un plus y van a correr hasta que les den las piernas. Y estamos contentos de esta posibilidad que nos da el fútbol, de poder viajar y jugar ante River. Los jugadores tienen mucho amor propio y dándole orden al equipo confío en que podamos hacer un buen partido. No tenemos presión, tenemos todo para disfrutar, para jugar tranquilos y para tratar de ponerle las cosas lo más difíciles posibles a River. Y creo que lo vamos a lograr". En cuanto a la planificación de este encuentro, el entrenador uruguayo explicó que no modificará lo que ya estaba planeado de antemano. "Recién el jueves estudiaremos un poco más a River, pero el objetivo nuestro es el campeonato de la Primera B Nacional y en este momento estamos en medio de la pretemporada. No nos vamos a desviar de esto porque creemos que cometeríamos un error. Porque por más que descansemos especialmente para este partido con River lo podemos perder igual. Por eso vamos a priorizar la pretemporada", señaló. El domingo, el Millonario apabulló a Central Norte en cancha de Colón de Santa Fe con goles de Ignacio Scocco (2), Exequiel Palacios (2), Lucas Pratto, Lucas Martínez Quartas y Rafael Santos Borré. "Me voy contento porque cuando vos tenés a un equipo de otra categoría enfrente, tenés que demostrarlo y marcamos esa diferencia", señaló Marcelo Gallardo al término del partido. Y consultado sobre su próximo rival, el "Muñeco" respondió con claridad: "El sábado va a ser más duro, porque el rival nos va a exigir un poco más, bastante más". Luego se animó a profundizar sobre Villa Dálmine: "Teniendo en cuenta cómo viene jugando y conociendo un poco a su entrenador, va a ser un partido más complicado", aseguró Gallardo, quien no confirmó si dispondrá de los mundialistas Franco Armani, Enzo Pérez y Juan Fernando Quinteros frente al Violeta, en el partido que ya tiene ne vilo a nuestra ciudad y que se jugará este sábado desde las 19.10 horas en el estadio Antonio Romero de Formosa.

VILLA DÁLMINE SE GANÓ LA CHANCE DE ENFRENTAR AL MILLONARIO TRAS ELIMINAR A UAI URQUIZA EN PENALES.

ELOGIOS CRUZADOS. "CONOCIENDO A SU ENTRENADOR, VA A SER UN PARTIDO MÁS COMPLICADO", SEÑALÓ TRAS EL 7-0 FRENTE A CENTRAL NORTE. EN TANTO, DE LA RIVA DEFINIÓ AL "MUÑECO" COMO "UN TÉCNICO EXTRAORDINARIO". ENTRADAS VIOLETAS La organización de la Copa Argentina confirmó ayer que las entradas para la parcialidad de Villa Dálmine para el partido frente a River Plate tendrán un valor de $350 y se venderán únicamente en la boletería Norte del estadio Antonio Romero de Formosa a partir de las 14 horas del mismo día del encuentro. En tanto, ayer comenzó la venta de pasajes exclusivos para socios para viajar a Formosa. El único punto de venta es la Tienda Oficial del Club Villa Dálmine (Av. Varela 940) y está previsto que los colectivos salgan desde el parador La Carmela a las 0 horas de ese mismo sábado (el regreso será después del encuentro). Igualmente, otros grupos de simpatizantes también se están organizando de diferentes maneras para viajar también hasta Formosa para presenciar este histórico encuentro que disputará el equipo de nuestra ciudad. El partido, correspondiente a los 16vos de Final de la Copa Argentina, ya fue confirmado para las 19.10 horas del sábado y será transmitido en vivo por TyC Sports.

