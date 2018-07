GANÓ ROSSI Y SE PRENDIÓ EN EL CAMPEONATO El equipo Toyota festejó a lo grande sus 250 carreras en la categoría. Es que Matías Rossi llevó al Corolla a la primera posición y cerró un fin de semana perfecto en la "Quebrada Rugiente" de San Juan, donde ganó la clasificación, la carrera clasificatoria y también la final. Tras una carrera con varias interrupciones por accidentes, el piloto de Del Viso se impuso con claridad, relegando a Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) al segundo puesto y a Fabián Yannuantoni (Peugeot 408) al tercero. Con estos resultados, el campeonato de pilotos se apretó en la parte alta. Ahora, Ardusso y Canapino comparten el liderazgo con 101 puntos; mientras que Rossi trepó a la tercera posición con 87 unidades. Por su parte, Milla se mantiene 14º con 21 unidades. La próxima fecha del Súper TC2000 será el fin de semana del 12 de agosto en el autódromo "Ciudad de Oberá", en Misiones. Se quedó sin frenos a 220 km/h y su flamante Citroen C4, tras varios tumbos, quedó destruido. Afortunadamente, el piloto de nuestra ciudad no sufrió ninguna lesión de gravedad y ayer se mostró entrenando. "La saqué baratísima", dijo. El campanense Matías Milla llegó a San Juan para la sexta fecha de la temporada 2018 del Súper TC2000 repleto de expectativas porque iba a contar con auto nuevo y su equipo, Sportteam, había puesto mucho trabajo para que ese Citroen C4 le diera el protagonismo que tanto busca el piloto de nuestra ciudad en la categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional. Sin embargo, el destino le terminó siendo esquivo. "Me quedé sin frenos a 220km/h", fue la explicación que brindó "el Negro" tras un accidente que asustó a todos en el autódromo El Zonda "Eduardo Copello". Es que su Citroen C4 salió despedido del trazado durante las pruebas libres del domingo por la mañana y tras varios tumbos quedó completamente destruido. "Fui a frenar y cuando voy a tener presión de frenos, que es el lugar donde más se hace presión junto al final de la recta, siento que se rompe algo y el pedal se va al fondo y en vez de pegar de frente tomé la decisión de tratar de cortar la chicana o que el auto pase haciendo trompo. Justo al piano de la primera chicana lo paso por arriba y me saca despedido hacia afuera, así que pegó con la parte trasera", detalló en diálogo con Carburando. Afortunadamente, las primeras imágenes mostraron a Matías intentando salir del vehículo por sus propios medios. Eso y las primeras observaciones médicas permitieron intuir que el campanense no había sufrido lesiones de gravedad, lo que se confirmaría poco después. "Milla se encuentra bien, haciéndose los controles de rigor", informó el Sportteam promediando la mañana. Más tarde, el propio piloto llevó tranquilidad a todos a través de Twitter: "Por suerte estoy bien, fue un duro golpe. Gracias colegas por parar en pista y darme fuerzas". Y ya en contacto con Carburando, amplió información sobre su estado: "(El accidente) Me movió todo, pero nunca perdí la conciencia. Estoy bien, golpeado en varios lugares, sobre todo en el pie derecho y en el codo del brazo derecho. Creo que la saqué baratísima", señaló, al tiempo que resaltó la respuesta de las medidas de seguridad del auto ("Se la aguntó 100%") y la solidaridad de sus colegas que se detuvieron a ayudarlo. Y ayer, poco más de 24 horas después del accidente, Milla subió un video a sus redes sociales haciendo trabajos físicos en un gimnasio: "Para tranquilidad de todos hoy ya estoy entrenando con total normalidad", escribió. Su idea es recuperarse para una carrera de karting que tiene planificada dentro de dos semanas. Así, descartada cualquier lesión de gravedad del piloto de nuestra ciudad, su futuro pasa ahora por la continuidad del equipo Sportteam y, en especial, de la posibilidad (o no) de reconstruir el C4. "Todavía con angustia por el difícil momento vivido", señaló ayer Sergio Polze, director del Sportteam. "Quiero agradecer tantas muestras de solidaridad recibidas y las palabras de aliento. El auto tiene destrucción casi total, pero entre tanto dolor puedo decir que no todo está destruido", agregó, abriendo una luz de esperanza. En tanto, Pablo Scalerandi, jefe de equipo, también utilizó Twitter para explicar sus sensaciones. Así, junto a una foto del Citroen C4 en pista, escribió: "Me voy a quedar con esta imagen: la de tanques llenos y siendo protagonistas con Matías Milla (había marcado el noveno mejor tiempo de la mañana). Volveremos con mucha más fuerza. Hoy hubo lágrimas y mucha angustia de un equipo que siempre pone todo y un poco más". La magnitud del accidente también movilizó a los pilotos de la categoría. Y uno de los grandes protagonistas de este Super TC2000, Leonel Pernía, le dedicó unas palabras al campanense: "Matías es un tipo que se sacude la tierra del buzo y se vuelve a subir al auto de carreras sin problemas. El tema es que vuelva a tener ese auto que hoy se destruyó. Yo estoy para ayudar. Es un buen momento para mostrar que no estamos solos", escribió el "Tanito". Por su parte, Milla también se refirió a la faz deportiva en su diálogo con Carburando: "Estoy triste porque el equipo hizo un esfuerzo gigante para poner un auto nuevo en pista. Un auto que funcionaba muy bien. Espero que se pueda recuperar y que podamos estar de vuelta cuanto antes".

EL PEOR ESTRENO. Milla utilizaba por primera vez en la temporada el flamante C4 del SportTeam. Será muy difícil su reconstrucción.

Así lo vi yo, Accidente de @matumilla en #stc2000sanjuan #supertc2000 pic.twitter.com/Eq8aO8W11D — Ivan Viterales (@ivansurfero) 24 de julio de 2018 Quiero agradecer a la CDA, @SuperTC2000 @EquipoSportteam por estar entero después de un golpe así. Se trabaja mucho para tener autos que soporten estos impactos de esta dimensión. Muchas gracias! pic.twitter.com/ZPmQEsg7Mf — matias nicolas milla (@matumilla) 22 de julio de 2018 Me quede sin frenos a 220 y por suerte estoy bien, fue un duro golpe para nosotros estoy dolido por mi auto C4 Citröen que por fin tenía un vehículo para defenderme en el Súper Tc2000 con el equipo @EquipoSportteam una lástima.. gracias colegas x parar en pista y darme fuerzas! pic.twitter.com/otYW3VWGtJ — matias nicolas milla (@matumilla) 22 de julio de 2018

