Ocurrió anoche, al colisionar con una camioneta. No hubo heridos. Un jeep terminó volcado anoche luego de colisionar con una camioneta en un accidente ocurrido en la esquina de las calles Paso y Alberdi, a metros de la plaza Italia. El jeep avanzaba por Paso y al intentar cruzar Alberdi fue impactado por una VW Saveiro que lo desestabilizó. A pesar del vuelco, el accidente no dejó heridos de gravedad (el conductor del jeep sufrió algunos golpes menores). Igualmente, en el lugar se hicieron presentes móviles y personal de Bomberos Voluntarios, el Comando de Patrulla y la Dirección de Tránsito.

JUNTO AL BLOQUE PJ-UC, EL N PROYECTO AL RESPECTO.

#Dato Choque y vuelco en Paso y Alberdi, un Jeep modelo 64 y una Saveiro se rozaron, quedando el Jeep volcado, el conductor solo tuvo un golpe en la ceja por lo que dijo a Bomberos que no era necesario ir al hospital, CP zona 2, Tránsito señalizó hasta retirar el vehículo. pic.twitter.com/1hjjlWHg2R — (@dantrila) 24 de julio de 2018

Volcó un Jeep en la esquina de Paso y Alberdi

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: