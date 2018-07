Ayer, en una nueva reunión, las autoridades del gobierno provincial ofrecieron a los maestros un aumento del 15% a julio más 1,7% en concepto de material didáctico, y el compromiso de una nueva convocatoria en agosto. Se volverían a reunir el jueves. Las negociaciones paritarias entre los docentes bonaerenses y la Provincia ingresaron este lunes en un nuevo capítulo de tensión que pone en peligro el reinicio de las clases en todo el distrito. Las autoridades ofrecieron a los maestros un aumento del 15% a julio más 1,7% en concepto de material didáctico, y el compromiso de una nueva convocatoria en agosto. Sin embargo, los gremios, que reclaman una suba del 30%, rechazaron esa oferta del Gobierno de María Eugenia Vidal. Ante esta situación, los docentes convocarían a un paro a partir de la semana próxima. Por lo pronto, los sindicatos esperarán a una nueva convocatoria para el próximo jueves antes de anunciar formalmente una medida de fuerza. "En la octava propuesta salarial, el Gobierno de Vidal no sólo intenta maquillar la que propuso ya siete veces, sino que intenta incumplir con el fallo que dictó la Justicia", marcaron desde el Frente de Unidad Docente (FUD). "Lo ofertado es en dos etapas, de enero a julio y de agosto a diciembre; siendo del 5%, 8%, 10%, 13% y 15 % por enero, marzo, mayo, junio y julio respectivamente, sobre diciembre de 2017", detallaron respecto a la oferta recibida. "Por ello decidimos rechazar categóricamente la propuesta salarial", agregaron. "Es una vergüenza que después de tantos días sin convocatoria, ésta haya sido la propuesta. Vidal, sabiendo que hay una estimación del 28 y 30% de inflación, nos está ofreciendo el 15%, y una promesa para volver a sentarnos a fines de agosto para ver cómo sigue la inflación. ¿Cómo no la vamos a rechazar?", sostuvo el secretario general del SUTEBA, Roberto Baradel. El sindicalista ya había adelantado que los gremios docentes iban a la reunión de este lunes a exigir un aumento salarial del 30% con cláusula gatillo. "Nosotros tenemos medidas de fuerza resueltas, le trasladamos a la gobernadora la posibilidad de resolver el conflicto el jueves. Esperamos una nueva convocatoria", agregó Baradel luego del encuentro en La Plata. El llamado a la reunión con los sindicatos se produjo luego del fallo del Tribunal de Trabajo Nº 1 de La Plata que ordenaba la convocatoria en un plazo máximo de cinco días, mientras que los gremialistas alertaron que podrían llamar a un paro apenas finalicen las vacaciones de invierno, con lo cual no volverían las clases. La paritaria docente de este año en Provincia se inició, pero todavía no se cerró. La última reunión fue el 20 de abril y en aquel encuentro el FUDB rechazó la propuesta oficial del 15% en tres cuotas y una cláusula de revisión, junto con dos sumas anuales de $ 6.000 por presentismo y $ 3.000 por capacitación. La administración bonaerense definió avanzar con el pago "a cuenta" de la última oferta rechazada por los gremios, el cual se acreditará en los próximos días en las cuentas de los docentes, al igual que hizo con los anteriores ofrecimientos desestimados por los sindicatos. "Trajimos una propuesta superadora del 16,7% a julio, que lo vamos a estar abonando a cuenta el día jueves así los docentes vuelven a las clases con el aumento a cuenta en sus cuentas bancarias", sostuvo Federico Suárez, ministro de Asuntos Públicos, en una rueda de prensa luego de que los gremios rechazaran la oferta salarial. El funcionario remarcó que en las anteriores reuniones el 15% propuesto "era para todo el año y ahora es hasta julio, con lo cual estamos por encima del último dato (de inflación) del INDEC", y cruzó a los gremios: "No es la misma propuesta como se dijo, no hay que confundir".



Paritaria docente:

Los gremios rechazaron la nueva oferta de la Provincia y peligra el reinicio de clases

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: