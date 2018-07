Nuestros lectores siguen escribiendo al +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. RECLAMO DESDE SAN JORGE "Así se ven los terrenos contra la colectora de la Ruta 6, cuando llueve en forma copiosa. Esto sucede porque no se destapa ni se limpia el zanjón al costado de la colectora", nos escribe un vecino del Barrio San Jorge. LAS CALLES DE PIONEROS "Los vecinos del barrio Los Pioneros de calle Pedro Moya al 600 entre calle Cueli y Mancicidor nos sentimos abandonados ya que hace más de 2 años la Municipalidad no aparece para el mantenimiento y arreglo de las calles", enfatiza Nahuel. ENERGÍA DERROCHADA Vanesa se comunicó con LAD y expresó "estas son las fotos de la calle Cordero en el barrio Otamendi, hace una semana que no había luz en las calles, y a eso se le suma el deterioro de la misma, está intransitable. Recién hoy (por ayer) nos encontramos con todas las luces prendidas durante todo el día".







Quejas Vecinales

