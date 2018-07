Una de las sensaciones más difíciles de aceptar cuando un plan no salió bien es que las expectativas que tuvimos al ejecutarlo no llegaron a buen puerto. Trátese del amor de pareja, la mudanza a otro país, en el trabajo o en la familia, el resentimiento (emoción que no podemos dejar de sentir) va anidando en nuestro corazón hasta convertirlo en su guarida. Para los casos en el que uno se vuelve presa de una emoción, es fundamental aprender a soltar.

En un curso de empoderamiento femenino, hace unos años, conocí a una persona que jamás había podido liberarse de los golpes de su padre, que no veía por propia voluntad desde hacía una década y a quién atribuía todo lo referente a su soledad. No fue fácil el "camino de vuelta". En situaciones en la que la violencia fue protagonista, comprender el proceso no alcanza para cicatrizar la herida emocional que se produjo. La furia se aloja en los intersticios, en la memoria de la piel, en lo más profundo del inconsciente y arremete, volviendo a la superficie en los momentos menos esperados, como un monstruo marino. Decidimos, entre todas, ayudarla a identificar ése sentimiento, relatarlo y escribirlo. Las tres etapas del discernimiento son muy importantes para desbloquear emociones. Luego, el desafío fue preguntarle qué pretendía hacer con esa realidad ya vivenciada. De eso dependería hacerla tesoro o deshecho. Ella estaba absolutamente convencida que todos sus argumentos eran imbatibles y escuchar a mujeres que habían vivido cosas similares o ejercido ellas mismas la violencia, le hizo flexibilizar su postura.

Sin miras de pretender reconciliarla con su verdugo, el tercer paso fue que reconociera algo benéfico que él le haya aportado en su crecimiento. Ningún proceso de sanación es indoloro. Reconoció que su fortaleza física provenía de él, su madre decía que "era igual a su padre".

Por último, habiendo logrado sentir gratitud, hicimos una salva de globos liberadores en los que cada una de las mujeres de la red escribió algo que deseaba soltar para siempre. Naturalmente, su deseo estuvo relacionado con la dolorosa infancia que había tenido.

Pasó el tiempo y hace poco nos volvimos a encontrar de casualidad. Me costó reconocerla. Una sonrisa había sustituido el ceño fruncido. Con un cálido abrazo de gratitud me recordó detalles del taller que yo ya había olvidado, me presentó a su nueva pareja y antes de despedirse, en tono de complicidad, me mostró un tatuaje en el antebrazo que resume su gran historia de sanación. Era el dibujito de un globo entre las nubes. En su interior decía la palabra mágica SOLTAR.



Fabiana Daversa

www.fabianadaversa.com