Preocupación por el desfinanciamiento de Bomberos Voluntarios

El concejal del bloque Frente Renovador-PJ, Marco Colella, expresó su "repudio y preocupación ante el recorte presupuestario generado por el gobierno nacional". "Cambiemos pretende desfinanciar a los Bomberos Voluntarios" expresó el concejal del bloque Frente Renovador-PJ, Marco Colella, al referirse en la última sesión del Concejo Deliberante al proyecto que presentó al respecto en conjunto con la bancada del PJ-Unidad Ciudadana que fue enviado a la comisión de Legislación General y Seguridad. "La partida comprometida en comparación con la del año anterior es de $637 millones menos, obviamente que no estamos teniendo en cuenta la devaluación" comentó Colella y agregó "estamos hablando de $637 millones menos en la partida presupuestaria de este año con un presupuesto mucho mayor". El edil del FR-PJ indicó además que "este Gobierno tampoco está cumpliendo con la Ley 25.054 del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, que es la norma que marca las primas del 5 por 1000, que es un fondo afectado que el Gobierno tiene que trasladar al Consejo Nacional de Bomberos, este a las 23 federaciones del país y a su vez estas últimas las distribuyen a los distintos cuarteles de Bomberos voluntarios adheridos" siguiendo esta línea Colella ponderó las bondades de esta norma, al tiempo que realizó un llamado de atención respecto a que "fue una ley que les llevó a los Bomberos muchos años impulsarla pero que hoy se pretende modificar". "Es algo que no se va a permitir", afirmó en tal sentido. "Los Bomberos de Campana tiene un porcentaje de este dinero que les llega que supera el millón y medio de pesos" explicó el concejal; "hoy a los Bomberos voluntarios les resulta prácticamente imposible, al igual que a otros cuarteles, seguir subsistiendo, seguir manteniendo el funcionamiento de la manera correspondiente. Desde el Frente Renovador-PJ en conjunto con Unidad Ciudadana-PJ creemos que tenemos que llamarle la atención, tenemos que hacerles llegar nuestra preocupación y nuestro repudio a las decisiones que está tomando el Gobierno nacional en este sentido" concluyó.

JUNTO AL BLOQUE PJ-UC, EL CONCEJAL COLELLA PRESENTÓ UN PROYECTO AL RESPECTO. PRESUPUESTO 2019: LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS QUIEREN EVITAR SU DESFINANCIAMIENTO "Ante el repetido recorte, demora y falta de pago de los fondos que constituyen el Subsidio Bomberos Voluntarios", el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina informó que decidió tomar "una medida de anticipación" frente al Presupuesto 2019 para evitar el desfinanciamiento del Sistema: "A través de una nota enviada al Ministerio de Seguridad de la Nación, con copia al Ministerio de Economía de la Nación y a los legisladores, se solicitó formular el Presupuesto 2019 para Bomberos Voluntarios tomando como base el monto estimado de recaudación del año que viene informado por la Superintendencia de Seguros de la Nación, el cual asciende a $ 1.576.816.756,00 más la estimación de crecimiento de patentamientos y el índice inflacionario del 20%; lo cual suma un total de $ 1.892.180.107,00", se explica en el sitio web bomberosra.org.ar. "De esta manera, ese monto es la suma que el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNVB) solicita sea elevado para su aprobación como Presupuesto 2019 para Bomberos Voluntarios, remarcando que no se aceptará la aprobación de un importe inferior", remarca el comunicado.

Preocupación por el desfinanciamiento de Bomberos Voluntarios

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: