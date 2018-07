La Auténtica Defensa. Edición del martes, 24/jul/2018 En la primera semana de vacaciones, 5.000 espectadores disfrutaron gratis de "Shrek"







Con 20 funciones a sala llena, Hernán Casanova y su elenco cautivaron a diario al público con una espléndida versión musical de un clásico del cine. Este lunes arrancó "El Rey León. El musical que conmueve a Campana". La primera propuesta gratuita que el Municipio impulsó para las vacaciones de invierno fue un verdadero éxito: "Shrek" convocó a 5.000 espectadores en el teatro Pedro Barbero. Fueron un total de 20 funciones, desde el domingo 15 hasta el miércoles 18 hubo dos funciones diarias y, ante la demanda del público, del jueves 19 al domingo 22 fueron tres. Con la dirección de Hernán Casanova, el elenco se lució con un original y divertida versión musical de un clásico de la pantalla grande. Shrek, el solitario ogro verde, "copó" el escenario del teatro municipal para conquistar a su princesa Fiona disputándose su amor con el malvado rey Lord Farquaad. Junto a ellos protagonizaron esta versión, el divertido burro y los personajes de cuentos. Entre ellos, la dragona, Pinocho, los tres chanchitos, Caperucita Roja, el lobo y el jengibre. La puesta en escena incluyó no solo un gran despliegue de vestuario sino también de escenografía y coreografía. El elenco acompañó cada divertida interpretación de la letra bailando también diferentes ritmos. La obra contó además con el humor que tanto caracteriza a Casanova y su elenco. Así, no solo los más pequeños se rieron sino también los adultos ya que hubo "guiños" de humor especialmente pensados para ellos. El gran trabajo realizado por la Dirección de Cultura y la musicalización e iluminación de Pedro Villalba fueron el complemento perfecto para esta sensacional versión de Shrek. Con un claro mensaje de solidaridad e igualdad, la propuesta cautivó a 5.000 espectadores durante 8 días consecutivos y 20 funciones a sala llena. Fue una sensacional propuesta que les permitió a los vecinos protagonizar divertidas jornadas de teatro. Este lunes, en tanto, comenzaron las funciones de "El Rey León. El musical que conmueve a Campana", otra atractiva apuesta del Municipio para que en vacaciones de invierno todos tengan las mismas posibilidades de disfrutar gratuitamente del teatro.

El espectáculo realizó 20 funciones a sala llena.





La puesta en escena incluyó no solo un gran despliegue de vestuario sino también de escenografía y coreografía.





Se presentó una divertida versión musical de un clásico de la pantalla grande.

ESPECTÁCULOS GRATUITOS EN VACACIONES DE INVIERNO: https://t.co/2IsD48C2f8 vía @YouTube — MunicipalidadCampana (@campanagov) 19 de julio de 2018

En la primera semana de vacaciones, 5.000 espectadores disfrutaron gratis de "Shrek"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: