Un novel escritor campanense incursiona en el libro digital

Lo empezó en junio de 2017 y seis meses después lo terminó “Ahí fue cuando descubrí lo que son los tiempos de edición, estuve casi el mismo tiempo editándolo de lo que me tomó escribirlo”. Con "La Guerra de las Máscaras", Pablo Hergenreder se presenta como escritor; una obra de 11 capítulos que se puede leer gratis en www.megustaescribir.com/ Es lindo destacar el trabajo de alguien por algún talento, algún premio o por el simple hecho de hacer algo que a uno le gusta, lo que se conoce como hobbie. En este caso el joven campanense Pablo Hergenreder (24), dio a conocer a través de su cuenta de Facebook su material literario, que ya se puede ver en la Web: "La Guerra de las Máscaras". En diálogo con La Auténtica Defensa, nos cuenta que no es la primera vez que sumerge en el mundo de la literatura, ya ha escrito otras cosas pero siempre cortas, "de dos hojas más o menos", pero está vez se animó a más. El escrito tiene 11 capítulos y se enmarca dentro de la categoría Ciencia Ficción y Fantasía. Hergenreder detalla que la inspiración, en esta oportunidad, surgió de ideas que empezó a anotar y que cuando se dio cuenta "tenía las bases de mi mundo fantástico. La Guerra de las Máscaras es una parte de ese mundo y nos aclara que "para este libro quise diferenciarme un poco de la fantasía épica más convencional, es por eso que, si bien la historia transcurre en un período medieval; decidí tratar problemáticas modernas de nuestros días". A Pablo le gusta leer a escritores como George RR Martin, Patrick Rothfuss y Brandon Sanderson, todos ellos abocados a la literatura fantástica. Lo que más le llama la atención del género es la libertad que ofrece a la hora de crear. "Todos los autores que te mencioné crearon su propio mundo; con su geografía, su historia, su teología y en algunos casos también sus propias leyes físicas. De esa manera logran mucha originalidad en sus historias y atrapan (al menos a mí) al punto en que terminas metiendo en ese mundo". El libro lo empezó a escribir hace un año atrás, en junio de 2017 y para fines de diciembre ya tenía una primera versión terminada. "Ahí fue cuando descubrí lo que son los tiempos de edición, estuve casi el mismo tiempo editándolo de lo que me tomó escribirlo". Pero lo diferente en este caso es que el joven desde un primer momento supo que lo iba a subir en una plataforma digital, "de esa manera podía garantizar un acceso fácil", asegura. Así el libro se puede leer desde la página "megustaescribir.com", una comunidad digital donde hay gran variedad de escritores y personas con ganas de leer. "En la página podés encontrarte con gente de todo Latinoamérica y me pareció interesante tener visiones y críticas de distintos lugares del mundo", explica el autor. El link dónde está publicado es http://www.megustaescribir.com/obra/66300/la-guerra-de-las-mascaras SINOPSIS. La Guerra de las Máscaras cuenta la historia de la familia Cemerton, una familia noble en una época medieval. En sí, el protagonista es Herodes, el Conde de Las Tierras Rojizas. Todo comienza con la llegada de una carta al castillo de los Cemerton, un ejército de magnitud colosal se dirige hacia allí para deponerlo del poder. Herodes no tiene los medios para detener tal amenaza, pero se niega a perder todo aquello que tanto le llevó construir, por eso, tendrá que valerse de su ingenio para afrontar la situación.







Un novel escritor campanense incursiona en el libro digital

