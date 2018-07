Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 24/jul/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 24/jul/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves Deportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves Deportivas







GANÓ LEO MAYER: El correntino Leonardo Mayer comenzó con éxito su defensa del título en el ATP 500 de Hamburgo.- LEONAS; DEBUT GANADOR: en el Mundial de Hóckey sobre Césped de Londres, la Selección Argentina femenina derrotó a España.- HAMILTON EN LA F1: El británico Lewis Hamilton se impuso en el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1.- FESTEJO TANO: El golfista Francesco Molinari ganó el British Open y se convirtió en el primer italiano que levanta un Major.- PELLA SUBCAMPEÓN: El argentino Guido Pella perdió la final del ATP 250 de Umag (Croacia) frente al italiano Marco Cecchinato.- QUINTOS EN SEVEN: El Seleccionado Argentino de Rugby Seven terminó en la quinta posición del Mundial de la especialidad.- LEONAS: DEBUT GANADOR En su debut en el Mundial de Hóckey sobre Césped que se disputa en Londres, la Selección Argentina femenina derrotó 6-2 a España por la primera fecha del Grupo C. Los goles de Las Leonas fueron convertidos por Julieta Jankunas, Paula Ortiz (2), Agustina Albertario, Delfina Merino y Noel Barrionuevo. El próximo rival de las chicas argentinas será Alemania (derrotó 3-1 a Sudáfrica), mañana miércoles a las 10.00. HAMILTON EN LA F1 El británico Lewis Hamilton se impuso en el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1 y recuperó el liderazgo del campeonato de pilotos. Tras aprovechar un error de Sebastian Vettel (Ferrari), quien abandonó tras despistarse, el piloto de Mercedes se encaminó a la victoria luego de largar desde el 14º puesto. En segunda posición llegó su compañero de equipo, Valtteri Bottas, mientras que Kimmi Raikkonen (Ferrari) completó el podio. El campeonato de pilotos quedó de la siguiente manera: 1) Hamilton, 188 puntos; 2) Vettel, 171 puntos; 3) Raikkonen, 131 puntos; 4) Bottas, 122 puntos; 5) Daniele Ricciardo (Red Bull), 105 puntos. FESTEJO TANO El golfista Francesco Molinari ganó el British Open y se convirtió en el primer italiano que levanta un Major tras firmar una tarjeta de 69 golpes (-2) en la jornada del domingo, en la que había comenzado a tres golpes de los punteros. Por este triunfo en el British Open, el jugador nacido en Turín obtuvo 1.420.000 libras (alrededor de 1.890.000 dólares). PELLA SUBCAMPEÓN El argentino Guido Pella perdió la final del ATP 250 de Umag (Croacia) frente al italiano Marco Cecchinato por 6-2 y 7-6. De esta manera, el bahiense perdió su tercera definición por un título del circuito mundial, aunque igualmente ganó 15 posiciones en el ranking y trepó hasta 57º puesto. En ese listado, Juan Martín Del Potro (4º) sigue siendo el mejor argentino, mientras que Diego Schwartzman (12º), Leonardo Mayer (56º), Pella (57) y Federico Delbonis (82º) también se encuentran dentro del Top100. QUINTOS EN SEVEN El Seleccionado Argentino de Rugby Seven terminó en la quinta posición del Mundial de la especialidad que se desarrolló en San Francisco al conquistar la Copa de Plata después de sus victorias sobre Francia y el local, Estados Unidos. El título quedó para Nueva Zelanda, que en la final derrotó 33 a 12 a Inglaterra, mientras que el podio lo completó Sudáfrica con su victoria sobre Fiji. GANÓ LEO MAYER El correntino Leonardo Mayer comenzó con éxito su defensa del título en el ATP 500 de Hamburgo al derrotar 6-3 y 6-2 al español Albert Ramos. Ahora, el "Yacaré" espera en segunda ronda por el vencedor del italiano Marco Cecchinato y el francés Gael Monfils. Otro argentino que comenzó con el pie derecho en este certamen alemán fue Diego Schwartzman, quien venció al noruego Casper Ruud por 6-4, 2-6 y 6-2. En segunda ronda, "El Peque" chocará contra el vencedor del duelo entre alemanes que sostendrán Daniel Masur (349º) y Maximilian Martener (47º). En tanto, en el ATP 250 de Gstaad (Suiza), Guido Andreozzi perdió 6-3 y 7-6 frente al canadiense Felix Auger Aliassime. Por este mismo torneo, hoy debutarán Guido Pella (ante el italiano Paolo Lorenzi), Facundo Bagnis (ante el portugués Joao Sousa) y Federico Delbonis (contra el español Feliciano López).



Breves Deportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: