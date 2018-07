¿Por qué la adolescencia es una etapa tan difícil?

A nivel psicológico, no hay cambio (real) sin pérdida. Y toda pérdida importante pone en marcha los procesos elaborativos a los que llamamos procesos de duelo. Yo los llamo "los cinco duelos", y se entremezclan y entrecruzan a lo largo de la pubertad y la adolescencia. 1. El duelo por el mundo perdido de la infancia Muñecos, peluches y juegos infantiles son sustituidos, pero nunca del todo, por competencias adolescentes, 2. El duelo por el cuerpo Se abre así un incierto futuro para el cuerpo, que cambia (demasiado deprisa o demasiado lentamente) y que tal vez duela casi cada día durante la pubertad y adolescencia. 3. Renunciar a la omnipotencia de la infancia: No controlamos nuestro cuerpo ni lo que nos pasa ni pasará. ¿Cómo vamos a controlar nuestra vida, nuestro futuro, ser todo lo que queríamos ser? 4. La pérdida de los padres idealizados O, mejor dicho, la pérdida de la idealización de los padres, que pasan a ser demasiado reales, "pobremente humanos", llenos de defectos y conflictos, limitaciones y frustraciones. Un espejo para el adolescente de lo que "por encima de todo no quisiera ser"... 5. La pérdida de su posición en la familia Y para colmo, todo lo anterior, así como las influencias sociales, lleva a que el adolescente pierda su posición en la familia, hasta entonces clara. Tiene que comenzar a vivir en una nueva situación, que busca y crea al tiempo. Una nueva posición en la familia y en la sociedad, lo que implica, indefectiblemente, pensar y fantasear con dejar a la familia o, alternativamente, en la regresión atemorizada ante ese futuro... Momentos familiares El adolescente sigue necesitando sentirse parte de la familia, compartir y comunicar con ella. Necesita decirle lo que siente, sus temores, dudas, rabias, pérdidas, dolores, frustraciones... Con otros adultos Desde la escolarización y la entrada en el mundo de la tecnología, la exploración, el esfuerzo, el ejercicio físico... han aparecido otros adultos significativos, poderosos, acogedores o dignos para identificarse con ellos. Son las maestras y maestros, tutores, entrenadores, adultos influyentes, familiares... Vivencias con amigos El adolescente exhibe y defiende por encima de todo la importancia de sus vivencias con los otros adolescentes, con los amigos, camaradas, colegas,… Es el mundo "real", el mejor de los mundos, que defenderá una y otra vez... sin creérselo del todo. Y luchará para que sus padres, tutores y cuidadores cedan su papel a favor de ese mundo de los adolescentes, y lo hará cuestionando los horarios, las actividades, a los mismos padres... La difícil intimidad Para que no se note su desamparo y desorientación, el adolescente se refugia en su intimidad, en sus dolorosas soledades y apabullantes aburrimientos y cansancios. Cambia de forma de ser, ante la sorpresa de los padres, pero salvo casos de aislamiento extremo (que requieren ayuda profesional), son momentos necesarios para que pueda elaborar y digerir lo que le está pasando. Jorge L. Tizón



¿Por qué la adolescencia es una etapa tan difícil?

