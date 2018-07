P U B L I C



Fue tras rechazar el tratamiento sobre tablas de una resolución que le solicitaba al Gobierno Nacional que normalice la transferencia de fondos a las universidades públicas. "Hacen politiquería barata con cuestiones que los ediles no podemos resolver. La política que ejercen no tiene efectos resolutivos sino mediáticos", aseguraron desde el oficialismo. Días atrás, a partir de un video difundido a través de las redes sociales de la Facultad Regional Delta de la Universidad Tecnológica Nacional (FRD-UTN), el Decano Miguel Ángel Sosa daba cuenta de "la grave realidad" que atraviesa la UTN en general y el establecimiento local en particular por "problemas presupuestarios". "Se están recibiendo en tiempo y forma lo que corresponde a sueldos, pero el resto tiene un atraso considerable. Un atraso que no tiene antecedentes cercanos y es de alrededor de 5 meses", informó el Ing. Sosa. Además, el Decano explicó que en la FRD-UTN no sólo no están recibiendo las transferencias de recursos ya asignados, sino que dado el crecimiento en las tarifas de los servicios públicos, estos recursos resultan insuficientes. "Las universidades públicas argentinas no han merecido un tarifario diferenciado. Estamos afrontando estos increíbles y exagerados incrementos de tarifas, las cuales en nuestro presupuesto insumen entre el 75 y 80%. Aun cuando nuestro presupuesto se ajustara con la inflación, de ninguna manera alcanzaría para cubrir los gastos por tarifas. Estamos haciendo un esfuerzo por reducir costos, pero eso de ningún no alcanza", señaló Sosa en el video mencionado. Estas declaraciones llevaron a que en la sesión del pasado jueves del Concejo Deliberante, la oposición planteara tratar sobre tablas una resolución que "le solicita al gobierno nacional que normalice la transferencia de fondos a la UTN, la Universidad de Luján y todas las universidades públicas". Sin embargo, esta iniciativa no prosperó por el voto negativo del bloque Cambiemos, situación que fue cuestionada especialmente desde la bancada del Partido Justicialista-Unidad Ciudadana (PJ-UC). Esto motivó la respuesta del oficialismo: "La oposición hace politiquería barata con cuestiones que los ediles no podemos resolver", señalaron desde Cambiemos, al tiempo que marcaron que "la política que ejercen (desde la oposición) no tiene efectos resolutivos sino mediáticos". Además, apuntaron que cuando se hacen resoluciones donde se repudia o rechaza una medida nivel Nacional o Provincial, el Concejo Deliberante no tiene injerencia en esas medidas. "Es solamente un repudio político", manifestaron. "Al no tener injerencia, de nada tenía sentido el tratamiento sobre tablas de este proyecto porque el rechazo a una disposición no cambia en nada la medida tomada, no la puede mejorar ni empeorar", aseveraron desde el bloque integrado por Luis Gómez, Carlos Cazador, Romina Buzzini, Marina Casaretto, Diego Lis, Miriam Cazenave, Alejandro Deppeler, Norma Ibarra y Christian Amaya. Igualmente aclararon: "Tanto desde el bloque Cambiemos, como el intendente Sebastián Abella, apoyamos la educación pública universitaria y esto se refleja con la llegada del CBC de la UBA a Campana con 31 carreras y la Construcción del Centro Educativo Municipal, que será un lugar especial para el dictado de sus clases".

Los concejales cuestionaron a sus pares de la oposición, pero aclararon que tanto ellos como el Intendente apoyan la educación pública universitaria.



HCD:

Cambiemos acusó la oposición de hacer "politiquería barata"

