El beneficio es únicamente para los clientes del Banco Provincia. Y hoy, para aquellos que no hayan llegado al tope el pasado miércoles. Luego de haber sido suspendido por varios meses, el miércoles pasado volvieron los descuentos de 50% en compras en supermercados para los clientes del Banco Provincia. Este beneficio tiene un tope de reintegro de $1.500 mensuales, por lo que hoy lo podrán aprovechar aquellos que no lo hayan hecho el pasado miércoles o quienes ese miércoles no hayan alcanzado el tope de reintegro. La semana pasada, el denominado "supermiércoles" registró largas colas en los supermercados adheridos y se caracterizó por las dudas y quejas de los usuarios respecto a los productos alcanzados por la promoción. En esta edición se sumaron más sucursales: en total, el beneficio está disponible en 390 locales hasta el mes de septiembre de todo el territorio de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires. CÓMO FUNCIONA EL BENEFICIO - Está disponible el tercer y cuarto miércoles de cada mes. En agosto, será los miércoles 15 y 22. - El beneficio es el 50% de descuento con un tope de hasta $1.500 mensuales de reintegro (se aplica considerando el total de compras realizadas en las dos fechas de la promoción). - La modalidad de ahorro es por cliente y cuenta. En compras con tarjeta de débito Visa, el reintegro se verá reflejado en los movimientos de la cuenta dentro de los 10 días hábiles siguientes de la compra. Para compras con tarjeta de crédito el reintegro se verá reflejado en el resumen siguiente a la fecha que se realizó el consumo.



Hoy, nuevamente 50% de descuento en supermercados

