El concejal de la UV Más Campana e hijo de desaparecidos, se refirió al cambio en la política de las Fuerzas Armadas adoptado por el gobierno nacional. "El rol de las FFAA de la democracia se debe discutir en el Congreso", señaló. "Hoy nos enteramos que por medio de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional se estaría habilitando la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior de la Nación. Yo no quiero a las Fuerzas Armadas en las calles", explicó Gómez y agregó: "En nuestro país el rol que han tenido las FFAA ha sido catastrófico en el pasado, desde el primer golpe militar en 1930 hasta el último alzamiento militar contra la democracia en 1990. A mí, personalmente, me tocó sufrir en carne propia los horrores de la Dictadura Militar con la desaparición forzada de mis padres. La democracia gracias al trabajo de Alfonsín y la CONADEP nos dio la posibilidad de juzgar y condenar a los genocidas de las última Dictadura Militar". "Es la misma democracia y el pueblo a través de sus representantes el que tiene que definir qué papel tienen que jugar las FFAA. La representación plural del pueblo está en el Congreso de la Nación y allí es donde deben tomarse las definiciones estratégicas sobre un tema tan sensible para la sociedad argentina", señaló el edil. Gómez también comentó que no tiene dudas de que las Fuerzas Armadas deben tener un rol claramente determinado en democracia, pero que considera que el Decreto la vía para hacerlo: "El rol de las FFAA de la democracia se debe discutir en el Congreso. Se debe dar un debate amplio que esté a la altura de lo que los argentinos nos merecemos y por lo que tanto hemos luchado. Es llamativo que el Presidente haya hecho estos anuncios en Campo de Mayo que fue un lugar donde desapareció mucha gente en la Argentina, y terminó siendo un símbolo de la Dictadura Militar", concluyó.



Gómez se manifestó en contra del decreto de Macri

