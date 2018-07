Rosa Funes

Ante las problemáticas de dificultades de aprendizaje y de habilidades sociales, tan necesarias para el desarrollo de los alumnos dentro de la problemática social, hay que profundizar acerca del alcance de la labor de los equipos de orientación escolar, que con el aporte de psicólogos, psicopedagogos y asistentes sociales integrados, se ocupan de la prevención y el abordaje de problemáticas que surgen en la escuela, aún cuando muchas provienen del entorno familiar y social. En la prevención, a través de un diagnóstico adecuado de los alumnos , actúan teniendo en cuenta sus necesidades, realizan la orientación a padres y docentes, con seguimiento de las dificultades de aprendizaje, optimizando el mismo, y las habilidades sociales, promoviendo desarrollo de resiliencia, contribuyendo así al desarrollo bio-psicosocial , a los fines de su inclusión social brindando oportunidades de autorrealización personal. Han venido realizando una destacada labor en la prevención del suicidio , a través de dialogar con alumnos sobre sus dificultades, trabajando con la ideación suicida, etapa inicial , importante factor predictivo que consiste en pensamientos intrusivos y repetitivos sobre la muerte auto infligida, en momentos de intenso sufrimiento emocional, buscando morir para terminar con dicho estado. Así, se ha logrado bajar índices de suicidios adolescentes. Ante conductas o indicios de violencia familiar que relata un alumno, los EOE mediante un abordaje conjunto intervienen mediante entrevistas y hacen contacto y acompañamiento a directivos ante centro de asistencia a la víctima, fiscalía, juzgados , asesoría de incapaces , etc. Ante todas las situaciones violentas que acontecen en la escuela, desde una broma discriminatoria hasta un cuchillazo en un baño escolar, actúan en forma continua con conocimiento de historia anterior de los alumnos, y el seguimiento es posible porque cada establecimiento tiene un equipo en planta que concurre cinco veces por semana a la misma escuela. En la nueva resolución 1736, la dirección general de cultura y educación modifica la forma de funcionamiento e integración de los equipos de orientación escolar. Ordena transformar los equipos con pertenencia a cada planta educativa, en equipos para todas las escuelas del distrito. Nos preguntamos cómo se podrá hacer funcionar el Consejo Institucional de Convivencia (CIC) en cada escuela, - esto es el consejo institucional de convivencia - establecido por ley, si no existirá representación de ningún miembro fijo por los EOE que conozca las problemáticas desde la perspectiva de estos equipos. Este CIC se integra junto con representantes fijos nombrados por directivos, docentes y alumnos no podrá sesionar ; tampoco habrá EOE fijos en planta al tanto de las problemáticas y no podrán realizar el rol de participación que cabe a los EOE en la elaboración y mejoramiento del proyecto institucional , que es propio de cada escuela, pues el pi incluye y tiene en cuenta el entorno, el barrio, las particularidades de sus alumnos, en que se halla ubicada . Se hacen reasignaciones de miembros de orientación escolar, además el equipo se reduce a un profesional en la nueva resolución, entonces ¿cómo se lograra la mirada compleja interdisciplinaria? Existen unos 39 equipos de orientación escolar (unos 100 cargos) en total en campana. Para el ciclo inicial hay 28 instituciones con 4024 alumnos, provisión de 3 EOE. Para el primario, 30 instituciones con 8917 alumnos, provisión de 18 EOE. Y para el secundario, 25 instituciones con 9051 alumnos, 15 EOE. No hay equipos excedentes a los que se refiere. Es inconveniente e inapropiada la aplicación de la resolución 1736, hasta que se evalúe con la participación conjunta de dirección y equipos, con un minucioso relevamiento en nuestro partido, realizando un diagnóstico conjunto de la situación actual en cada establecimiento , de acuerdo a sus problemáticas sociales, de aprendizaje, vinculares e institucionales. De disponerse reasignaciones rotativas de los integrantes de equipos y ponerlos a trabajar en forma individual, se estarán incumpliendo las normas vigentes. Reducirán su acción pues sólo actuarán sobre la emergencia, precarizando la función , fragmentados , y sin articulación , dejando de lado el tratamiento de la prevención y mejora de las problemáticas de los distintos estadios de los alumnos , preservando tanto al nivel inicial como a los adolescentes. En conclusión, sólo el diálogo constructivo con la participación de quienes los gestionan hará la diferencia , porque el interés superior del niño, que está presente como directriz en toda la legislación , indica que se lleven a cabo soluciones conjuntas en que predomine una forma de asistir mediante un tratamiento personalizado a los distintos problemas que atraviesan chicos y adolescentes de nuestra comunidad que concurren a las escuelas públicas, porque también es lo que impregna a la ley 13.688 en su artículo 43 que incluye la psicología comunitaria y la pedagogía social como forma de fortalecer vínculos que humanizan la enseñanza y el aprendizaje. 