Nuestros lectores siguen escribiendo al +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. Se hizo la luz… "Hoy al mediodía pasé por nuestra plaza principal y me encontré con las luces encendidas. Demás está decir que no es un gran mensaje para los vecinos cuando nos piden que ahorremos energía y la luz está tan cara", nos escribió ayer A.N.M. Colas también en Once "Les mando la foto para que vean lo que fue hoy la cabecera de Chevallier en Once. Colas interminables y no pusieron refuerzos con los colectivos parados frente a nuestras narices. Insufrible. Gracias por publicar". Fernando de Ariel del Plata.







Quejas Vecinales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: