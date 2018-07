La actividad económica se desplomó 5,8% en mayo

Así lo informó el INDEC. Es la caída más fuerte desde 2009 El acumulado entre enero y mayo se redujo a 0,6% de crecimiento con relación al mismo período del año pasado. La actividad económica se derrumbó 5,8% en mayo comparada con igual período de 2017, la caída más fuerte desde julio de 2009, y se redujo al 0,6% el crecimiento acumulado en los primeros cinco meses, informó el INDEC. El indicador desestacionalizado se contrajo 1,4% respecto de abril último, mes en que el indicador había registrado una baja interanual del 0,6%. De este modo, el organismo encargado de las estadísticas públicas reflejó el período recesivo iniciado en el segundo trimestre, especialmente por el impacto de la sequía que afectó a amplias zonas del país. En los primeros tres meses los resultados fueron diferentes: en enero el EMAE verificó un incremento del 4%; en febrero subió al 5% y en marzo se ubicó en el 2,1%, siempre en la medición con relación a 2017. Desde que Mauricio Macri asumió, la baja más fuerte del indicador se había registrado en junio de 2016, con un porcentaje del 4,9% en la medición interanual, seguido por julio de ese mismo año con el 4,5%, en el marco de una profundización de la baja iniciada en abril. El dato fue el más abultado desde julio de 2009, aunque a partir de ese período el organismo cambió la metodología de medición. Sobre 15 grandes ramas de actividad, el INDEC registró en mayo 6 con signo negativo, de las cuales únicamente dos acusaron disminuciones a tasas de dos dígitos, y muy altos. TAMBIÉN CAYÓ LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL La producción industrial cayó 5% en junio con relación a igual período de 2017 y acumuló en el primer semestre una baja del 0,2%, en la misma comparación, según un informe difundido este martes por la consultora de Orlando Ferreres. Respecto de mayo, la medición notó una suba del 0,1% mensual, informó el Centro de Estudios Económicos, al advertir que advirtió que "las perspectivas de corto plazo no son alentadoras, considerando el contexto macroeconómico que se ha configurado localmente, y un panorama internacional que no resulta beneficioso". En el segmento de alimentos y bebidas se registró una contracción del 6,8% con relación a junio de 2017, con un retroceso de 14,1% en la producción de aceites, y una baja de 8% en el rubro de las bebidas. La producción de automotores experimentó en junio un derrumbe del 13,4% interanual, perjudicada por los conflictos laborales en Brasil, que afectaron el normal funcionamiento de las terminales. Según el informe, esta baja repercutió en las trayectorias observadas en segmentos como el de Metálicas Básicas (1,3% de caída interanual), que también padece el menor dinamismo de la construcción, al igual que los Minerales no Metálicos (0,9% de retroceso).

