TASAS DE VUELO ESTABLES: El Gobierno suspendió hasta fin de año los aumentos previstos en las tasas que abonan las líneas aéreas extranjeras.- INVAP SIN PLATA: El Gobierno decidió dejar de lado varios proyectos con el instituto de investigaciones aplicadas.- EN DEFENSA DEL ABORTO: El ministro de Salud afirmó que "en los países que tienen aborto legal ha habido una disminución de números de abortos cada mil mujeres".- LA PARTICIPACIÓN DE LAS FF.AA: El ministro de Defensa aseguró que las FFAA no sustituirán el accionar de Gendarmería en las fronteras, ni intervendrán en conflictos sociales.- EL DÓLAR BAJÓ 13 CENTAVOS: En la jornada del martes el dólar retrocedió 13 centavos y quedó en $28,18.- INVAP SIN PLATA El Gobierno decidió dejar de lado varios proyectos con el instituto de investigaciones aplicadas INVAP, por alrededor de 1.000 millones de dólares, que habían sido firmados durante la gestión de Cristina Kirchner. "La plata no está", aseguró el presidente Mauricio Macri, quien aclaró que si bien confía "en la capacidad técnica del instituto, los contratos que tenía la Nación previstos con INVAP eran de la época de la magia, y la plata no está". La intención del Gobierno es que INVAP oriente sus actividades a la exportación de reactores y satélites, para así no depender de los contratos con el Estado nacional: actualmente sólo el 20% de las ventas son para clientes del exterior. EN DEFENSA DEL ABORTO El ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, afirmó este martes en el Senado que "en los países que tienen aborto legal ha habido una disminución de números de abortos cada mil mujeres, lo que no se ha producido en los países que tienen marcos legales más restrictivos". Al exponer datos y estadísticas, el ministro nacional señaló que el costo para el Estado "por aborto es de 11.500 pesos y 1.914 es la proyección para la legalización" y eso se debe a la "reducción dramática de las complicaciones" de salud que genera la interrupción voluntaria del embarazo en la clandestinidad. "El aborto es un problema de salud pública porque produce muertes evitables y sobre todo en mujeres con alta vulnerabilidad social. Los países restrictivos no reducen la muerte por abortos e implican mayores costos para el sistema de salud", resumió Rubinstein. LA PARTICIPACIÓN DE LAS FF.AA El ministro de Defensa Oscar Aguad descartó que, en virtud del decreto que modifica la reglamentación de la ley de Defensa, las Fuerzas Armadas puedan intervenir en conflictos sociales y que no sustituirán el accionar de Gendarmería en las fronteras. "No se nos ocurrió jamás pensar en una hipótesis de esa naturaleza (patrullaje de ciudades o intervención en conflictos sociales por parte de las Fuerzas Armadas). Ese es un problema de las fuerzas de seguridad", manifestó Aguad. "No está previsto que la presencia militar en las fronteras sustituya a la Gendarmería. Lo que está previsto en la frontera es evitar que grupos, fundamentalmente narcotráfico y terrorismo internacional, se asienten en territorio argentino", añadió. EL DÓLAR BAJÓ 13 CENTAVOS En la jornada de este martes, la cotización del dólar retrocedió 13 centavos y quedó en $28,18 en bancos y agencias de la city porteña. Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa retrocedió 14 centavos a $ 27,48 en una jornada en la que el Banco Central volvió a subastar, a cuenta del Tesoro, u$s 100 millones provenientes del acuerdo Stand By con el FMI. Los precios exhibieron un fuerte retroceso y no pudieron reaccionar frente a una oferta que superó holgadamente a la demanda por cobertura. El volumen operado cayó un 13% a u$s 528 millones. TASAS DE VUELO ESTABLES El Gobierno suspendió hasta fin de año los aumentos previstos en las tasas que abonan las líneas aéreas extranjeras, con el objetivo de abaratar los precios de los pasajes. La decisión se tomó a partir de una resolución de la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC) publicada este martes en el Boletín Oficial.



Breves: Noticias de Actualidad

