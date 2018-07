Denominada "Experiencia de Montaña", el profesional brindó una charla sobre sus inicios, su admiración y su gusto por las cumbres, su estancia en Buenos Aires y el trabajo como guía. Proyectó videos de experiencias en montañas, y expuso material.

Días pasados se presentó en el Campana Boat Club el montañista Tomás Ceppi para compartir con los presentes una "experiencia de vida", su charla sobre sus grandes experiencias de vida en torno a esta actividad.

El evento se desarrolló en la flamante Sala de Capacitaciones y Reuniones que la actual Comisión Directiva montó, al poner en valor un espacio en desuso del club.

Nacido en Choele Choel (en la provincia de Río Negro), Ceppi se formó como montañista desde temprana edad en el Parque Nacional "Nahuel Huapi". Además, es Técnico en Turismo y miembro de la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM), y ha recibido las certificaciones WFR (Wilderness First Responder) en primeros auxilios en zonas agrestes y AIARE I, otorgada por The American Institute of Avalanche Research and Education.

Con ese background, Ceppi compartió una charla experiencia de vida de cómo se convirtió en guía, denominada "Experiencias de Montaña". Según precisó, de chico siempre le gustó la montaña y cuando fue a estudiar a Buenos Aires se dio cuenta lo que para él significa la montaña y se formó como guía, profesional, lo que le permite viajar junto a delegaciones y grupos.

Durante su presencia en el Campana Boat Club, el disertante proyectó videos de experiencias en montañas, y expuso material que se usa en las montañas: carpas, botas, grilletes e indumentaria, entre otros.

Fue una jornada interesante e interactiva ya que los presentes le formularon diversas preguntas técnicas para conocer la técnica, preparación y metodología para escalar montañas.

Además, Ceppi detalló que próximamente va a llevar adelante un Curso de Montañismo, donde va a enseñar principios básicos de la actividad.

Ceppi ha realizado numerosos ascensos en los diferentes continentes, como el Monte Lhotse (8.516 metros), la cuarta cumbre más alta del mundo, sin la utilización de oxígeno adicional.

También se desempeña como guía, organizando y liderando expediciones en el Aconcagua (Argentina), Broad Peak (Pakistán), Monte Vinson (Antártida), Monte Denali (Alaska), Kilimanjaro (Tanzania), Los Alpes (Europa) y Campo de Hielo.

Cuenta con gran experiencia en escalada en hielo y roca, y en esquí de travesía, actividad que realiza principalmente en los volcanes de la Patagonia chilena.