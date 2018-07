GOLEARON ESTUDIANTES Y RAFAELA En la continuidad de los 32vos de Final de la Copa Argentina, ayer se registraron dos nuevas goleadas. Atlético Rafaela venció 4-1 a Defensores de Belgrano (no contó con el recientemente incorporado Diego "Fonito" Dorregaray) y en la próxima ronda se enfrentará con el ganador del cruce entre Lanús y Douglas Haig. En tanto, Estudiantes de La Plata le ganó 4-0 a Central Córdoba de Rosario y se medirá en 16vos de final frente a Luján. La primera ronda de este certamen continuará hoy cuando Huracán se enfrente con Victoriano Arenas (el último campeón de la Primera D incorporó al campanense Tadeo MacIntyre) desde las 21.10 horas. El capitán de Villa Dálmine señaló que "es una lástima tener que jugar ante uno de los dos más poderosos del país en mitad de la pretemporada y sin el equipo armado". Pero no se achica: "Vamos a dejar todo para defender los colores que nos identifican". La emoción y la expectativa que ha despertado en la ciudad el histórico duelo que Villa Dálmine sostendrá este sábado frente a River Plate en Formosa por los 16vos de Final de la Copa Argentina esconde por momentos lo inoportuno que ha caído este compromiso para el plantel Violeta, que se encuentra realizando la parte más intensa de su pretemporada de cara al próximo torneo de la Primera B Nacional y, a su vez, en un proceso de rearmado total después de haber perdido a sus habituales once titulares de la pasada campaña. Además, el propio DT Felipe De la Riva dejó entrever su molestia por este cruce de 16vos de Final que se jugará antes de que se terminen los 32vos para beneficiar el calendario del Millonario, que luego deberá afrontar Copa Libertadores y Superliga. "Es una lástima que tengamos que jugar ante uno de los dos más poderosos del país en mitad de la pretemporada y sin el equipo armado. Pero ya sabemos cómo funciona esto de los poderosos en el fútbol y no nos queda otra que meter garra e intentar hacer justicia en el partido", señaló en ese sentido Matías Ballini, el capitán del equipo de nuestra ciudad. "No somos los favoritos, pero desde nuestro lugar vamos a dejar todo lo que tenemos para defender los colores que nos identifican", remarcó el volante surgido de las divisiones inferiores del club y quien además es, en el actual plantel de Villa Dálmine, el jugador con mayor cantidad de partidos en la Primera División del fútbol argentino (suma 63 entre Rosario Central, Colón y Atlético Tucumán). ELOGIOS DE PRATTO Por el lado de River, quien brindó declaraciones ayer fue el delantero Lucas Pratto, quien marcó diferencias entre Villa Dálmine y Central Norte de Salta, el rival que enfrentó y goleó el Millonario en primera fase. Sobre el conjunto salteño señaló que era "un equipo que no competía desde febrero y (que) eso se notó" el pasado domingo en Santa Fe. En tanto, sobre el Violeta explicó: "Es un equipo que se está formando y se prepara para la competencia dura que tiene. El torneo pasado de Dálmine fue bueno para su categoría, llegando al Reducido. Ahora tiene jugadores nuevos que se tienen que conocer. Yo jugué en esa categoría y me enfrenté al entrenador (por De la Riva) y sé que va a ser difícil porque es un DT inteligente", sostuvo el goleador.

TEMPLE Y EXPERIENCIA. MATÍAS BALLINI SUMA 63 PARTIDOS EN LA PRIMERA DIVISIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO. ENTRADAS VIOLETAS La organización de la Copa Argentina confirmó ayer que las entradas para la parcialidad de Villa Dálmine para el partido frente a River Plate tendrán un valor de $350 y se venderán únicamente en la boletería Norte del estadio Antonio Romero de Formosa a partir de las 14 horas del mismo día del encuentro. En tanto, ayer comenzó la venta de pasajes exclusivos para socios para viajar a Formosa. El único punto de venta es la Tienda Oficial del Club Villa Dálmine (Av. Varela 940) y está previsto que los colectivos salgan desde el parador La Carmela a las 0 horas de ese mismo sábado (el regreso será después del encuentro). Igualmente, otros grupos de simpatizantes también se están organizando de diferentes maneras para viajar también hasta Formosa para presenciar este histórico encuentro que disputará el equipo de nuestra ciudad. El partido, correspondiente a los 16vos de Final de la Copa Argentina, ya fue confirmado para las 19.10 horas del sábado y será transmitido en vivo por TyC Sports. TENDRÁ UNA CAMISETA ESPECIAL A través de las redes sociales, el Club Villa Dálmine presentó el modelo de camiseta que utilizará el sábado frente a River Plate. Se trata de una versión que tendrá auspiciantes especiales, que también tendrá nombres de diferentes simpatizantes que se inscribieron puntualmente para esta ocasión y, además, los escudos de ambas instituciones, la fecha y la competencia que enmarca este encuentro histórico para el Violeta. La preventa de esta camiseta especial, de edición limitada, ya comenzó en la Tienda Oficial de Villa Dálmine, ubicada en Av. Varela 940. Tiene un valor de $1.500.



Copa Argentina:

Matías Ballini apuntó contra "el poder" de River y apuesta por el orgullo Violeta

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: