Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 25/jul/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 25/jul/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves Deportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves Deportivas







JUEGAN LAS LEONAS: el Seleccionado Argentino de Hóckey sobre Césped disputará hoy su segundo partido en el Mundial de Londres.- AFA; DT PARA AGOSTO: El presidente de AFA, Claudio Tapia, criticó a Jorge Sampaoli.- EMPATÓ BOCA EN EE.UU.: Boca Juniors terminó empatando anoche frente a Colorado Rapids.- LANÚS ELIMINADO: Por la Copa Sudamericana, Lanús quedó eliminado.- JUEGA BANFIELD: por la Copa Sudamericana, Banfield visitará a Boston River de Uruguay.- GANÓ BAGNIS: El argentino Facundo Bagnis avanzó a la segunda ronda del ATP 250 de Gstaad (Suiza).- AFA: DT PARA AGOSTO El presidente de AFA, Claudio Tapia, criticó a Jorge Sampaoli, vaticinó que Lionel Messi seguirá en la Selección y anunció que para agosto "habrá un entrenador", al reaparecer públicamente luego de varios días de silencio mediático tras la eliminación de la Argentina por Francia en el Mundial de Rusia 2018. Sobre el DT saliente, reconoció que "con el diario del lunes vi cosas que no había visto antes de contratarlo" y negó que haya existido un "plan de desgaste" para que deje el cargo. Tapia contó que cruzó mensajes con Messi para el día del amigo y vislumbró: "Creo que va a seguir jugando para la Selección, hay que dejarlo tranquilo y comenzar el proyecto, que él se reordene y el año que viene ver". Por último, negó contactos con Diego Simeone, dijo que Alejandro Sabella "no presentó ningún proyecto" e indicó que el "perfil de entrenador que me gusta es el de (Marcelo) Gallardo", aunque sabe que "quiere terminar su proyecto en River". EMPATÓ BOCA EN EE.UU. Después de estar dos goles arriba en el marcador, Boca Juniors terminó empatando anoche frente a Colorado Rapids (que luego se impuso en los penales) en otro amistoso de preparación disputado en Estados Unidos. Wilmar Barrios y Sebastián Villa habían adelantado al Xeneize, pero errores defensivos le permitieron al equipo estadounidense alcanzar el 2-2 final en el Dicks Sporting Goods Park, de Denver. El primer partido oficial de Boca este segundo semestre será el miércoles 1 de agosto, ante Alvarado de Mar del Plata, por la Copa Argentina. LANÚS ELIMINADO Por la segunda fase de la Copa Sudamericana, Lanús quedó eliminado anoche al perder 3-2 en definición por penales frente a Junior de Barranquilla. En el partido de ida, en La Fortaleza, el Granate había ganado 1-0, marcador por el que ayer cayó como visitante y que forzó la definición desde los doce pasos. JUEGA BANFIELD También por la segunda fase de la Copa Sudamericana, Banfield visitará esta noche a Boston River de Uruguay en un partido que se jugará desde las 21.45 horas. La revancha se disputará el próximo miércoles en el estadio Florencio Solá del sur del conurbano bonaerense. GANÓ BAGNIS El argentino Facundo Bagnis avanzó a la segunda ronda del ATP 250 de Gstaad (Suiza) al derrotar 4-6, 6-3 y 7-5 al portugués Joao Sousa. Su próximo compromiso será frente al local Marc Heusler (derrotó al español Nicolás Almagro), en busca de un lugar en los Cuartos de Final. El que no pudo avanzar a segunda ronda de este certamen que se juega sobre polvo de ladrillo fue Federico Delbonis, quien cayó 6-3 y 7-6 ante el español Feliciano López. En tanto, luego de alcanzar la final en Umag, el bahiense Guido Pella se dio de baja de este torneo por molestias físicas. JUEGAN LAS LEONAS Desde las 10 (hora argentina), el Seleccionado Argentino de Hóckey sobre Césped disputará hoy su segundo partido en el Mundial de Londres cuando se enfrenten con Alemania por la segunda fecha del Grupo C. En su debut, Las Leonas golearon 6-2 a España, mientras las germanas superaron 3-1 a Sudáfrica.



Breves Deportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: