Setenta balcones y ninguna flor // Setenta balcones hay en esta casa, // setenta balcones y ninguna flor. // ¿A sus habitantes, Señor, qué les pasa? // ¿Odian el perfume, odian el color? La piedra desnuda de tristeza agobia. // ¡Dan tanta tristeza los negros balcones! // ¿No hay en esta casa una niña novia? // ¿No hay algún poeta bobo de ilusiones? ¿Ninguno desea ver tras los cristales // una diminuta copia de jardín? // En la piedra blanca trepar los rosales, // en los hierros negros abrirse un jazmín? Si no aman las plantas, no amarán el ave, // no sabrán de música, de rimas, de amor. // Nunca se oirá un beso, jamás se oirá un clave… // ¡Setenta balcones y ninguna flor! Baldomero fernández Moreno. No hay nada en la naturaleza que represente mejor la belleza que una flor. Rabindranath Tagore decía que "La Tierra es insultada por el hombre y aún así ofrece flores como respuesta". Por más duro que sea un Invierno, las flores siempre reaparecen con más fuerza que nunca. La importancia de las flores está en todas partes; pueden alimentar a los insectos, a los pájaros, a los animales y a los humanos; proporcionan medicinas naturales para los humanos y algunos animales y ayudan en la reproducción de una planta atrayendo polinizadores externos. Como bien es sabido para todos los seres humanos que habitamos este planeta Tierra, las flores son seres vivos que están presentes en innumerables lugares, el hombre las usa normalmente para comercializarlas. Vivir en armonía con la naturaleza y sus ritmos significa saber leer y entender sus señales. Las flores nos indican cuándo va a cambiar el tiempo y cuándo es el momento idóneo para cosechar.? ?Las flores son tan preciosas que con ellas se puede crear un reloj exacto. La flor de la Caléndula, junto a sus propiedades curativas, también es conocida como profetizadora del tiempo, ya que si está abierta, indica buen tiempo. Como florece durante la mayoría de los meses del año, se la consideró el símbolo de la inmortalidad. El Domingo de Corpus en varias ciudades de Europa, se lleva a cabo la "Noche que nadie duerme", durante la cuál las calles se engalanan con siete preciosas alfombras de flores, representando desde escenas de la vida cotidiana, a paisajes o figuras de personas importantes.? ?Es de destacar la ciudad de Sitges, en la que todo el pueblo participa en el concurso de flores y se vuelca en la festividad. Las alfombras se confeccionan con 362.000 claveles de color rojo, amarillo, blanco y rosa; dos toneladas de paja y 400 metros cuadrados de césped. En Londres, la ciudad de Chelsea, cada mes de Mayo, celebra una espectacular exposición de flores. El famoso "Chelsea Flower Show" es un evento altamente visitado por turistas de todo el mundo durante más de cinco días, incluyendo celebridades británicas y miembros de la familia real. Este festival cuenta con flores frescas, extravagantes y artesanales jardines, exhibiciones llamativas, esculturas, actuaciones en vivo y un desfile de moda con las flores como temática. Se trata de una fiesta anual que indica el comienzo del Verano. Zunder es un pueblo holandés situado muy cerca de la frontera con Bélgica y, aunque es muy pequeño, es capaz de acoger el desfile floral más grande del mundo: "El Bloemencorso". Holanda es un país dónde las flores cobran protagonismo durante gran parte del año. Hay casi 30 eventos de este tipo, tanto grandes como pequeños, que se celebran a lo largo del año en todo el país. Estas enormes y vistosas carrozas están hechas de alambre, cartón y papel maché, que luego cubren con miles de dalias (flor originaria de México), cultivadas expresamente para este desfile. Un dato curioso es que se necesitan miles de flores para cubrir tan sólo una carroza. En definitiva, las flores nos invitan a viajar momentáneamente a situaciones concretas, nos ayudan a crear vínculos de armonía entre personas y, nos regalan emociones positivas.

El Rincón de Aléthea:

Fragancias y colores

Por Angela Monsalvo

