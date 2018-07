Son dos sábados de agosto y es para adultos con o sin experiencia previa. "La idea es colocar al cuerpo y su dimensión poética por sobre todo dispositivo teatral", explica el actor y director Mauro Montero. Los sábados 11 y 18 de agosto tendrá lugar el seminario intensivo "El cuerpo de la palabra. El cuerpo en el espacio" ideado por el actor y director Mauro Montero. "Son dos encuentros de 4 horas cada uno, de 14 a 18, sólo para adultos, tengan experiencia previa o no", señala el organizador. Sobre el contenido del seminario, Montero explica: "Puede no haber sonido, luces, puede no haber escenografía. Pero si no hay actor o actriz, no hay teatro. Entonces, vamos a trabajar desde ahí y con el juego como principal móvil para soltarse y poder expresar sobre un escenario". Durante los dos encuentros, se abordarán diversas hipótesis de lenguaje para la construcción de una dramaturgia autónoma, y se investigará la palabra como elemento indispensable en la creación del hecho teatral. "La idea es colocar al cuerpo y su dimensión poética por sobre todo dispositivo teatral", concluye Montero, quien aclaró que las vacantes son limitadas, y es necesaria una entrevista telefónica previa antes de concretar la inscripción. Los interesados pueden llamar al móvil 549672.

“Puede no haber sonido, luces, puede no haber escenografía. Pero si no hay actor o actriz, no hay teatro", dice Montero.



Seminario intensivo para actores

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: