Pesquero don Eduardo: según la información que nos envió Eduardo esta semana el pejerrey se está dando cerca de la orilla, pejes chicos, en su mayoría tirando hacia la correntada y dejando derivar la línea sale alguno de mejor tamaño, pero pocos. Como carnada mojarras chicas y camarón de río. Altos Verdes: laguna con muchos pejerreyes. La mejor opción de pesca es trabajándola al garete. Muy buena laguna para la pesca de costa donde todos pescan. A tener en cuenta el camino por si llueve el ingreso se pone difícil. El Burro: difícil obtener pejerreyes, hay que agudizar los sentidos y ponerlos a prueba ya que salen pocos pejes, algunos trabajando con barranquin. Laguna Tablillas: buena pesca se está dando en esta laguna con pejerreyes de portes entremezclados el pique se registra tanto de embarcado como de costa. La Soraida: Santa Fe. El amigo Eduardo Gambini me comenta que se está pescando lindos pejerreyes en cantidad y calidad ya que algunos llegan a los 600 y más uno de los pesqueros recomendados es el de Rovea. Melincue-Santa Fe: Otra laguna de Santa Fe donde realizar la pesca es muy fácil ya que tiene muy buena población de pejerreyes y de muy buenos portes, donde se puede disfrutar de la captura de algún pejerrey de más de kilo de peso. De San Miguel Monte: pesca entretenida, cantidad de pejerrey pero mucho fuera de medida lo que complica un poco llegar a la cuota con pejerreyes de medida. En esta laguna se dan carpas de buenos portes. La Boca (ex San Lorenzo): pejerrey de excelente portes está entregando esta laguna. Para tener en cuenta es que aún con poco viento se realiza buena pesca. Salada de Madariaga: con heladas y fríos intensos, el pejerrey se desparramó en la laguna y la pesca no está como antes. Buscarlo y pescarlo es la consigna por no encontrarse acardumado siendo una laguna muy extensa. Paraná Guazú: con aguas inestables dado que después de una gran bajante vino la sudestada por tres o cuatro días y al cambiar el viento descendieron nuevamente, con respecto al pique algo de variada de piel se está dando con bagres y pati y el pejerrey está muy inestable el pique con portes de medianitos a chicos, con buena pesca de sardinas al vuelo o con paternóster. En algunos pozones se están dando bagres de mar realizando encarnes con sardinas frescas pescadas en el día. En nuestro programa de TV Nº 733 de esta semana te mostramos todo lo comentado en esta nota, la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador. com.ar o en nuestro canal de YouTube. Entérate además del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 Mhz todos los días jueves de 20 a 22 horas, siempre con la conducción de Luis María Bruno, y como ya es costumbre con toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas como Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello, de Crónica Pesca; Wilmar Merino, de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend; el Profesor Diego Araujo, del partido de la costa de Pescando en AM; Jorge Virgilio, desde Tandil y de Planeta pesca Radio; Daniel Console, del Diario Oral del Pescador; y Daniel Rodríguez, del portal Sentí y columnista de revista Weekend. Para contactarse con el Semanario del Pescador, comunicarse al teléfono (03489) 15-662887 o a través de www.semanariopescador.com.ar

Buena respuesta de sardinas en este momento en el Guazú.



