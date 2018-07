La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 26/jul/2018 Voley:

Se enfrentarán el próximo miércoles en Morón. El Tricolor está obligado a ganar para forzar un tercer juego y seguir soñando con alcanzar su primera final de la División de Honor. "Van a jugar con nuestra necesidad", advirtió el capitán Mauricio Viller. Luego de un desarrollo de campeonato muy intenso de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV), las semifinales de la temporada 2018 se encontraron con un bache grande, demasiado grande. Es que después del primer juego de la serie, disputado el pasado 18 de julio, ahora hay que esperar al 1º de agosto para las revanchas. Y en ese proceso está Ciudad de Campana, que después de perder 3-1 frente a Boca Juniors se entrena pensando en igualar la serie el próximo miércoles, cuando vuelvan a verse las caras en el Polideportivo Gorki Grana de Morón. "Fue un partido en el que Boca tuvo el control durante casi todo el tiempo, pero que por momentos pudimos adueñarnos de los cierres de los tres primeros sets y no supimos aprovecharlo, salvo en el segundo", señaló el capitán del CCC, Mauricio Viller, respecto al primer encuentro. "Estábamos un poco sentidos por la baja de (Facundo) Funes, no sólo por el hecho en sí, sino además porque ese mismo día modificamos el equipo, nunca habíamos entrenado con Fede (Leone) de titular y nos modificó bastante nuestro sistema de recepción", agregó el receptor punta en diálogo con el sitio Somos Voley. De cara a la revancha, el jugador Tricolor planteó: "Va a ser un partido en el que ellos van a jugar con la necesidad nuestra de estirar la serie y van a cuidar el saque esperando que nos equivoquemos en la desesperación de ganar. Nosotros empezaremos apostando a nuestros sacadores y si Dios quiere que nos entren algunos buenos saques el partido se va a poner lindo. Caso contrario se pone muy cuesta arriba porque tienen un gran armador, con excelentes atacantes y te entran por todos lados. Si Boca se agranda te pasa por arriba, son todos jugadores de Liga Nacional". Para Ciudad de Campana se trata de su tercera semifinal consecutiva en la División de Honor. Sin embargo, todavía no pudo llegar a ninguna final. Y en ese contexto, Viller aseguró que el balance del CCC es "100% positivo" para esta temporada. "Somos un equipo con menos nombres que el año pasado y hoy nos encontramos en la misma instancia que hace un año atrás. Eso quiere decir que se hicieron las cosas muy bien. El nivel del Metro aumenta año tras año y que Campana siga estando entre los cuatro de arriba es importante", cerró el referente Tricolor.

EN ACCIÓN. VILLER PEGA ANTE EL BLOQUEO XENEIZE. EL PUNTA ESPERA PRECISIÓN EN EL SAQUE PARA LA REVANCHA, PORQUE SI NO "BOCA SE AGRANDA Y TE PASA POR ARRIBA"



