El presupuesto de una y otra institución hace a la diferencia de jerarquía de sus planteles. En tanto, los distintos momentos de preparación que atraviesa cada equipo son producto de sus respectivos calendarios. No hace falta un análisis profundo para entender que las realidades de Villa Dálmine y River Plate son distintas. Muy distintas. La institución de Núñez es una de las dos más poderosas del fútbol argentino, mientras que el Violeta es un club que debe realizar enormes esfuerzos para sobrevivir en la segunda división. Así, las principales diferencias que surgen en la comparación están en el presupuesto que le dedican al fútbol profesional, lo que deriva en una abismal diferencia de jerarquía de sus jugadores. En cambio, la tercera que se identifica en este momento es propia de calendarios distintos, porque Villa Dálmine inició su pretemporada apuntando a ser competitivo para mediados o fines de agosto (el campeonato del Nacional B comenzará el tercer o cuarto fin de semana), mientras que el Millonario sabe que se juega gran parte del semestre el próximo 9 de agosto cuando dispute el partido de ida de los Octavos de Final de la Copa Libertadores frente a Racing Club en Avellaneda. En el análisis más profundo de esos ítems, el detalle marca lo siguiente: PRESUPUESTO. La más obvia de las diferencias. En diciembre del año pasado, un informe de Forbes Argentina ubicó a River Plate entre los diez clubes más valiosos de toda América y se estima que el valor de mercado de su plantel ronda los 100 millones de dólares. Y lo que desembolsa por temporada para pagarle a uno sus jugadores top es prácticamente lo mismo que gasta Villa Dálmine en todo su plantel durante una campaña. Según pudo averiguar La Auténtica Defensa, hay futbolistas de "La Banda" que embolsan alrededor de 15 millones de pesos en una temporada, mientras el presupuesto mensual del Violeta para el fútbol profesional ronda el millón y medio de pesos. JERARQUÍA. Por estas razones presupuestarias hay una marcada diferencia en la jerarquía de los jugadores de uno y otro equipo. En el actual plantel de Villa Dálmine, apenas seis jugadores cuentan con experiencia en la máxima categoría del fútbol argentino: Matías Ballini (63 partidos entre Rosario Central, Colón y Atlético Tucumán); Renzo Spinaci (45 entre Sarmiento de Junín y Tigre); Juan Ignacio Alvacete (16 entre Godoy Cruz y Tigre); Martín Comachi (12 en Colón); Federico Jourdan (5 en Colón); y Emanuel Molina (2 en Atlético Tucumán). Por su parte, esa estadística en River la lidera Leonardo Ponzio, quien suma 272 partidos en la Primera División de nuestro país, más que los seis jugadores Violetas combinados. Pero, además, el ex Newells acumula otros 214 en la Liga de España, probablemente, la mejor del mundo. Además, en el plantel que dirige Marcelo Gallardo, hay tres futbolistas que recientemente participaron de la Copa del Mundo "Rusia 2018": el arquero Franco Armani y los mediocampistas Enzo Pérez y Juan Fernando Quintero. En tanto, Jonathan Maidana, Javier Pinola, Ponzio, Milton Casco, Ignacio Fernández y Lucas Pratto también han sido convocados para la Selección Argentina en diferentes momentos, mientras que Camilo Mayada ha sido citado por Uruguay. PRETEMPORADA. El plantel Millonario regresó al trabajo el pasado 20 de junio, después de 27 días de vacaciones. Y tras una semana de entrenamientos en Buenos Aires partió rumbo a Orlando, Estados Unidos, donde se concentró durante 21 días para hacer la parte más intensa de su pretemporada y disputar los primeros amistosos. Este proceso, el DT Marcelo Gallardo lo llevó adelante con el mismo grupo de futbolistas del semestre anterior (sólo perdió a Marcelo Saracchi) sin ni siquiera tener que atravesar esa "bienvenida complicación" de acoplar nuevos futbolistas, dado que River no ha incorporado jugadores recientemente. Así, a su regreso al país el pasado 17 de julio, el Millonario estaba listo para encarar los desafíos que se le presentaran, siempre con la mira puesta en el choque frente a Racing de Copa Libertadores. Por eso no tuvo inconvenientes en mostrar dinámica, ritmo y precisión frente a Central Norte de Salta en la primera ronda de Copa Argentina. Y como la primera semana de agosto la dedicará exclusivamente a preparar el encuentro de Octavos de Final de Copa Libertadores, pidió adelantar su compromiso de 16vos de Copa Argentina para este sábado. El sorteo del certamen puso a Villa Dálmine en su camino. Y por ello, el Violeta, además de las diferencias de presupuesto y de jerarquía de sus planteles, tendrá también como atenuante el proceso de reconstrucción de su equipo que está llevando adelante. Es que Felipe De la Riva perdió a sus once titulares de la temporada pasada y, con un presupuesto menor a esa campaña, debió conformar un nuevo plantel. Así, después de algunas semanas en las que trabajó con un grupo reducido de futbolistas (mucho de ellos juveniles), recién en los primeros días de julio comenzó a tomar forma el actual plantel. Por eso, y como el inicio del campeonato de la Primera B Nacional está pautado para el tercer o cuarto sábado de agosto, recién el pasado 19 de julio el plantel quedó concentrado para realizar la semana más intensa de pretemporada. Y mientras River estuvo 21 días en el verano del estado de Florida, el Violeta (por cuestiones presupuestarias) debió conformarse con una semana en Campana, donde las lluvias y el frío complicaron esa preparación. Sin embargo, como se ha repetido infinidad de veces en el ambiente del fútbol, "adentro de la cancha son once contra once y todo puede pasar". Y a ello se aferran las ilusiones de los simpatizantes de Villa Dálmine, quienes más allá de las diferencias existentes con River y de saber que el partido será histórico por el sólo hecho de enfrentar al Millonario, sueñan con que Formosa sea escenario de un batacazo épico.

DIFERENCIAS. EL PLANTEL DE VILLA DÁLMINE TERMINÓ AYER UNA SEMANA DE CONCENTRACIÓN EN CAMPANA CON LLUVIAS Y BAJAS TEMPERATURAS. EN CAMBIO, RIVER ESTUVO 21 DÍAS DE PRETEMPORADA EN ORLANDO, EN EL VERANO DE LOS ESTADOS UNIDOS.

#FútbolProfesional | El plantel Violeta realizó el último entrenamiento antes del partido del sábado frente a River. La delegación partirá hacia Formosa mañana por la tarde.#TodosJuntos. #DaleViola. pic.twitter.com/bqUwIqVEwm — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 26 de julio de 2018

Copa Argentina:

Las tres principales diferencias entre las realidades de Villa Dálmine y River Plate

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: