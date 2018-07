La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 26/jul/2018 Breves Deportivas







MAYER VS SCHWARTZMAN: Los argentinos ganaron en el ATP 500 de Hamburgo y se enfrentarán por el pase a las semifinales.- HURACÁN SUSPENDIÓ: En el Final de Copa Argentina, Huracán derrotaba a Victoriano Arenas cuando el encuentro fue suspendido.- PERDIÓ BANFIELD: cayó anoche 1-0 como visitante frente a Boston River de Uruguay.- CAYERON LAS LEONAS: El Seleccionado Argentino de Hóckey sobre Césped perdió frente a Alemania.- HURACÁN SUSPENDIÓ En su enfrentamiento de 32vos de Final de Copa Argentina, Huracán derrotaba anoche por 1-0 a Victoriano Arenas cuando el encuentro fue suspendido debido a las intensas lluvias y el estado del campo de juego. La decisión fue tomada por el árbitro Julio Barraza al término del primer tiempo. "Sigue lloviendo y el campo de juego está anegado. La decisión la tomé yo y es para resguardar la integridad de los jugadores", explicó el árbitro. En el estadio Alfredo Beranger de Temperley, el Globo se imponía sobre el último campeón de la Primera D con un gol marcado por Andrés Chávez de penal a los 17 minutos de juego. En el banco de suplentes de Victoriano Arenas se encontraba el campanense Tadeo MacIntyre, quien se incorporó al club de Valentín Alsina tras su gran temporada pasada en Puerto Nuevo. En la continuidad de la primera fase de la Copa Argentina, esta noche, desde las 21.10, se enfrentarán Patronato de Paraná y San Martín de Tucumán en cancha de Deportivo Morón. PERDIÓ BANFIELD En el partido de ida de la serie de segunda fase de la Copa Sudamericana, Banfield cayó anoche 1-0 como visitante frente a Boston River de Uruguay en un partido disputado en el Estadio Centenario de Montevideo. La revancha se jugará el próximo miércoles 1 de agosto en el estadio Florencio Sola del sur del conurbano bonaerense. CAYERON LAS LEONAS El Seleccionado Argentino de Hóckey sobre Césped perdió ayer 3-2 frente a Alemania en su segunda presentación en el Mundial de Londres. De esta manera, Las Leonas quedaron segundas en el Grupo C con 3 unidades, a tres de las germanas. En la última fecha de esta fase de grupos, las argentinas enfrentarán a Sudáfrica el sábado y necesitarán de una victoria propia y una derrota de Alemania frente a España para soñar con pasar directamente a Cuartos de Final. Si no, deberán atravesar el repechaje de Octavos de Final. MAYER VS SCHWARTZMAN Los argentinos Leonardo Mayer y Diego Schwartzman ganaron ayer sus respectivos compromisos en el ATP 500 de Hamburgo y se enfrentarán en Cuartos de Final por el pase a las semifinales. El correntino, defensor del título, derrotó por 61 y 7-5 al francés Gael Monfils; mientras que "el Peque", 12º del ranking mundial, superó sin inconvenientes al alemán Daniel Masur por 6-2 y 6-2.



Breves Deportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: