MÉDICOS "TRUCHOS": en hospital público de Cañuelas atendían dos falsos médicos.- CLASES; PELIGRA EL REINICIO: docentes bonaerenses definirán hoy si el lunes arrancan o no las clases.- SATURAN CONTRA MOTOCHORROS: El gobierno bonaerense decidió poner en marcha un operativo contra "motochorros".- LA IGLESIA, CONTRA EL ABORTO: el médico Abel Albino fue protagonista de una fuerte polémica en el Senado.- ¿EMBARGAN A CAMIONEROS?: Triaca declaró que si el gremio se niega a pagar la multa no le quedará otra que pedir que se embarguen los fondos.- RECHAZO DE DEFENSORES: ADPRA expresó su "profunda preocupación" por el decreto 683/2018 del Gobierno.- BAJÓ EL DÓLAR: cerró a 27,06 comprador y 28,06 vendedor, registrando una baja del -0,43%.- CLASES: PELIGRA EL REINICIO Los sindicatos de docentes bonaerenses definirán hoy si el lunes arrancan o no las clases luego del fracaso de la octava reunión paritaria. Los gremios le exigen al gobierno de María Eugenia Vidal que los convoque a una nueva reunión paritaria y que mejore la oferta (16,7% a julio). Si no lo hace, tienen el mandato de sus afiliados para convocar a un paro el lunes próximo que podría extenderse hasta 72 horas. SATURAN CONTRA MOTOCHORROS El gobierno bonaerense decidió poner en marcha un operativo para movilizar a 12 mil efectivos policiales en los puntos más calientes del territorio provincial, con la idea central de prevenir y disminuir los delitos cometidos por los denominados "motochorros". Se movilizarán un total de 12.301 agentes en diferentes zonas de los 27 partidos del Conurbano y de La Plata para mejorar la prevención de robos a bordo de motos, una modalidad delictiva que experimentó un aumento de casos en los últimos tiempos, de acuerdo las estadísticas que maneja la Provincia. LA IGLESIA, CONTRA EL ABORTO "Apoyamos y animamos a participar a quienes deseen manifestarse públicamente como ciudadanos responsables para testimoniar el respeto por la vida en el marco del derecho de expresión propio de la democracia", expresaron en un comunicado conjunto las comisiones episcopales de Laicos y Familia, Comunicación Social, Liturgia y Pastoral de la Salud. En paralelo, ayer el médico Abel Albino fue protagonista de una fuerte polémica en el Senado con motivo del debate sobre la legalización del aborto por afirmar que "el profiláctico no protege de nada porque el virus del SIDA atraviesa la porcelana". Por expresiones como esas, ayer se dio un fuerte rechazo de la comunidad médica y científica a su exposición. Sus dichos fueron calificados de "falsos", "dainos" y "barbaridades". ¿EMBARGAN A CAMIONEROS? El Ministro de Trabajo Triaca declaró a Clarín que si el gremio de Camioneros se niega a pagar la multa de 810 millones de pesos, a la cartera laboral no le quedará otra que recurrir a la Justicia laboral y pedir que se embarguen los fondos del gremio de Hugo Moyano. RECHAZO DE DEFENSORES La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), expresó su "profunda preocupación" por el decreto 683/2018 anunciado por el Gobierno que permite la intervención de las Fuerzas Armadas en Seguridad Interior y planteó su inconstitucionalidad mediante un comunicado. BAJÓ EL DÓLAR Ayer el Dólar oficial cerró a 27,06 comprador y 28,06 vendedor, registrando una baja del -0,43%, en tanto que el blue no registró modificaciones: 27,70 comprador y 28,70 vendedor. MÉDICOS "TRUCHOS" El escándalo se apoderó del hospital público de Cañuelas, donde hasta hace pocos días atendían dos falsos médicos. Uno de ellos fue descubierto por una denuncia penal radicada en la Fiscalía Nº1 de Cañuelas. Se trata del brasileño Felipe Nori, quien fue acusado por uso de una identificación falsa, estafa, falsificación de documento público, ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de títulos y honores.



