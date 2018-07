Claves de una alimentación saludable cuando llega el frío

En invierno no hay que comer más, sino comer distinto. Con el frío llega la "fiaca" para moverse y aumentan las ganas de consumir alimentos como chocolates, tortas, salsas y todo aquello que "caliente el estómago". Pero ¿es lo que pide el cuerpo o es un mal hábito que conlleva un aumento de peso innecesario? ¿Se engorda más en invierno? La mayoría de las veces comemos de más por presencia de comidas más calóricas, porque en realidad no existe una necesidad real de ingerir más cuando hace frío. Nuestro metabolismo es el mismo en invierno y en verano. Otro motivo puede ser que al estar más cubiertos de ropa, la cuestión estética no es tan importante, y nos olvidamos de cuidarnos con la alimentación. Para mantener un peso saludable se debe tener en cuenta la calidad y no la cantidad. ¿Se puede llevar una alimentación variada en invierno? Si, por supuesto. La educación alimentaria es fundamental en los cambios de hábitos, ya que si éstos son saludables, lo serán en invierno, primavera, verano u otoño. Lo importante es tener buenas elecciones para comer sin prohibiciones y con la porción justa, evitando así las tentaciones. Por ejemplo, los viernes a la noche se puede comer un chocolate de postre o si estamos en alguna reunión en la que haya tortas, comerlas con moderación. Cuando se vuelve a casa, se vuelve a la rutina diaria. En esta época del año, invierno, debemos tener en cuenta a un gran aliado: la sopa, ya sea de vegetales, casera o de paquete y bien caliente, antes de cada comida, da más saciedad. Las infusiones entre comidas también lo son, incluso al café con leche, o añadirle a la leche descremada una cucharada chica de cacao instantáneo que da mucho placer. Algunos consejos saludables y simples. - Realizar las cuatro comidas principales: desayuno, almuerzo, merienda, cena. Además una o dos colaciones si realmente son necesarias. - Se debe incorporar verduras diariamente en cada comida. No se refiere sólo a la clásica ensalada de lechuga y tomate, sino que se pueden optar por variedad de comidas calientes y sabrosas en preparaciones como budines, revueltos, salteados, soufflés, tortillas, sopas, guisos, ensaladas cocidas al horno o al vapor. - Los vegetales se pueden acompañar con carnes rojas o blancas, según preferencia, así como con cereales de buena calidad (arroz preferentemente integral, legumbres -lentejas, arvejas o porotos-,papa y pastas) - La fruta es el ítem más olvidado en las compras durante el invierno. Se deben incorporar de 2 a 4 frutas por día, - El agua no es sólo cosa del verano. Es necesario beber mucho líquido. - La práctica de actividad física no debemos olvidarla ya que no solo ayuda a mantenernos en forma física y mental, sino que aumenta nuestras defensas. Lo recomendable es realizar al menos 2 a 3 veces por semana durante 30 minutos. Por la Lic. Cecilia Sánchez (M.N 5597)



Claves de una alimentación saludable cuando llega el frío

