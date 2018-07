Los niños y el tiempo que pasan frente a la pantalla

Pautas sobre el tiempo frente a las pantallas La American Academy of Pediatrics (Academia Estadounidense de Pediatría) no recomienda el uso de los medios, salvo para videoconferencias, en niños menores de 18 a 24 meses. Si deseas presentarles medios digitales a niños entre 18 y 24 meses, asegúrate de que sean de alta calidad y evita que usen los medios a solas. En el caso de los niños de 2 a 5 años, limita el tiempo frente a la pantalla a una hora al día de programas de alta calidad. A medida que tu hijo crece, no es posible aplicar un único enfoque. Deberás decidir cuánto tiempo al día permitirás que tu hijo use los medios y qué tipos de medios son adecuados. Los problemas de pasar tiempo frente a la pantalla Los juegos desestructurados son más valiosos para el desarrollo cerebral de un niño pequeño que los medios electrónicos. A pesar de que muchos programas en los medios digitales dicen ser educativos, es más probable que en los niños menores de 2 años de edad aprendan y recuerden información de presentaciones en vivo que las provenientes de un video. A partir de los 2 años, los niños pueden sacar ventaja de ciertos momentos frente a la pantalla; los programas con música, movimiento e historias son un buen ejemplo. Sin embargo, el tiempo inactivo que pasan frente a la pantalla no debería reemplazar a la lectura, los juegos o la resolución de problemas. Mira los programas con tu hijo para ayudarlo a comprender lo que ve y a aplicarlo en la vida real. Además, es fundamental que controles los programas que tus hijos miran y los juegos o aplicaciones que usan para asegurarte de que sean apropiados. Evita la programación acelerada, que es difícil de comprender para los niños pequeños, las aplicaciones con mucho contenido que pueda distraerlos y los medios violentos. Elimina la publicidad en las aplicaciones, ya que a los niños pequeños les cuesta diferenciar entre un anuncio publicitario y la información. A medida que tus hijos crezcan, ten en cuenta que las siguientes condiciones se vinculan a un exceso o a una mala calidad de tiempo frente a la pantalla: Obesidad -Horarios de sueño irregulares y una duración menor del sueño -Problemas de conducta -Pérdida de aptitudes sociales -Violencia -Menos tiempo para jugar Garantizar la calidad del tiempo frente a la pantalla Las aplicaciones, los juegos en línea y los programas no son todos iguales. Para garantizar la calidad del tiempo frente a la pantalla, ten en cuenta los siguientes consejos: Antes de permitirles a tus hijos ver programas o usar aplicaciones o juegos, úsalos o míralos tú primero. Busca opciones interactivas que involucren al niño en vez de que use aquellas en las que solo tiene que tocar y arrastrar, o tan solo mirar fijamente la pantalla. Usa el control parental para bloquear o filtrar contenidos de Internet. Asegúrate de que tus hijos se encuentren cerca cuando están frente a la pantalla para que puedas supervisar sus actividades. Pregúntales a menudo con qué programas, juegos y aplicaciones han estado jugando durante el día. Mayo Clinic



Los niños y el tiempo que pasan frente a la pantalla

