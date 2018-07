Un adolescente fue impactado por un vehículo que no llegó a evitarlo, golpeándolo con el lateral. El joven fue trasladado al Hospital San José, pero tras recibir las primeras atenciones, escapó del nosocomio municipal. Un adolescente de 17 años fue impactado ayer por un automóvil cuando intentaba cruzar la Ruta 6 a la altura del Bv. Calixto Dellepiane. El hecho ocurrió en la mano a la rotonda de Las Acacias, cuando un VW Voyage no logró evitarlo a pesar de realizar una brusca maniobra. Según trascendió, el conductor del auto habría alcanzado "a volantear" ante el "despistado" cruce del joven y, gracias a ello, no lo embistió frontalmente, sino que lo impactó de manera "lateral". Igualmente, el joven resultó golpeado y aunque no presentaba lesiones de gravedad a primera vista, quedó en estado de shock y fue asistido y derivado al Hospital San José por personal de Bomberos Voluntarios de Campana (Móvil 43 a cargo de Oscar Valdez) para su observación. Sin embargo, minutos después del accidente, trascendió que, tras ser revisado en primera instancia en la guardia del nosocomio municipal, el joven de 17 años se habría escapado del hospital sin completar el debido proceso médico.

EL ACCIDENTE OCURRIÓ EN LA MANO A LUJÁN, A LA ALTURA DEL BV. CALIXTO DELLEPIANE.





#Dato peatón accidentado y fuga. Un joven de 17 años cruzaba ruta 6 altura diagonal Calixto Dellepiane, un VW Voyage alcanzó a volantear y lo golpeó con el lateral, presente Comando zona 3, Bomberos móvil 43 lo trasladan al hospital donde luego se dió a la fuga. pic.twitter.com/9gXn0A1RxY — (@dantrila) 27 de julio de 2018

Un menor fue embestido por un auto cuando cruzaba Ruta 6

