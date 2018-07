Nuevo intento de secuestro virtual en el barrio Dálmine

DENUNCIAS Ante cualquier tipo de conocimiento de personas con este presunto accionar, se requiere que se comunique en forma inmediata al 423-263 (Policía Local, coordinación de seguridad); 430-120, 432-020, 427-020 (CIMoPU) o al 911 (emergencias policiales). También podrán comunicarse a través de la aplicación "Alerta Campana" y/o los botones antipáticos de corredor seguro. De ser factible al momento del llamado indicar en qué lugar está ocurriendo el hecho para un pronto accionar policial. Recordamos a nuestros lectores que la aplicación "Alerta Campana" se puede instalar fácilmente en cualquier teléfono inteligente, y no ocupa demasiado lugar. De esta manera, con un sólo dos toques en la pantalla, se llama automáticamente (sin marcar) a la Policía, Bomberos, o Violencia de Género. Un vecino recibió una llamada de su supuesta hija, diciéndole que la habían golpeado y necesitaba dinero para ser rescatada. Hace un mes desbarataron una banda que operaba en Campana. Recomendaciones del Secretario de Seguridad, Abel Milano. Esta semana un conocido vecino del barrio Dálmine recibió una llamada telefónica de una mujer quien se presentó como su hija, diciendo que había sido asaltada, y golpeada fuertemente en el rostro y la boca. "Con una voz como deformada, me pedía saber cuánto dinero tenía en mi casa para que la rescatara", comentó. Según el relato del vecino, inmediatamente se dio cuenta que era una trampa. No sólo porque meses atrás el mismo engaño había funcionado en el mismo barrio, y a un alto costo, sino también porque efectivamente tiene una hija, pero vive en el extranjero. Consultado al respecto, el Secretario de Seguridad de la Municipalidad de Campana, comentó: "Es una modalidad que se utiliza para embaucar, mayormente, a adultos mayores, aunque nadie está exento de caer en la trampa. Lo importante es mantener la calma y no brindar datos personales. Cortar, y dar aviso a la policía que les brindará asistencia, incluyendo verificar que la supuesta persona secuestrada se encuentra bien. Es importante radicar la denuncia, porque eso le da las herramientas a la policía para iniciar una investigación. Hace un mes, en Campana, se detuvo a tres sujetos dedicados a esa modalidad delictiva". HACE UN MES Hace exactamente un mes, dábamos cuenta en estas páginas que efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Zárate-Campana lograron detener a tres hombres que integraban una banda que se dedicaba a extorsionar vecinos a través de secuestros virtuales. El procedimiento se concretó en la zona de Urquiza y Beruti (barrio Banco Provincia), instantes después que estas tres personas retiraran el cobro de un supuesto rescate (aseguraban tener cautivo al hijo de una señora de 49 años). La víctima de la fallida extorsión pudo dar aviso a la Policía y, así, los detectives lograron concretar este procedimiento que, además de la colaboración fundamental de la vecina, incluyó seguimientos, el apoyo de las cámaras de monitoreo del Municipio y personal especialmente apostado en la zona. Fue así que cuando un Ford Ka negro se acercó hasta Urquiza al 1000 para retirar una bolsa de nylon donde se encontraba el dinero solicitado por los supuestos captores, los efectivos policiales interceptaron inmediatamente el vehículo, donde circulaban tres hombres de 23, 27 y 29 años. Según trascendió, los detenidos habrían participado de al menos otros seis secuestros virtuales en Campana. En esa oportunidad, y en línea con las declaraciones de Milano, fuentes judiciales también destacaron que para poder profundizar las investigaciones fue fundamental que "muchos vecinos" colaboraran realizando la denuncia correspondiente y brindando detalles de lo acontecido en sus casos particulares.

UN NUEVO CASO FUE DENUNCIADO EN EL BARRIO DALMINE



Nuevo intento de secuestro virtual en el barrio Dálmine

