Quejas Vecinales

Nuestros lectores siguen escribiendo al +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. ACLARACION OFICIAL Las luces estuvieron encendidas en la plaza Eduardo Costa durante el día en el marco de un plan de trabajo especial del personal municipal dependiente de la Dirección de Electromecánica. Dado que había una determinada cantidad de artefactos quemados y otros próximos a agotarse, fue necesario prender el contactor que enciende toda la línea para verificar cuáles eran las que necesitaban su recambio a fin de garantizar el correcto mantenimiento de la luminaria en los espacios públicos y la seguridad de los vecinos que transitan la zona por la noche. SIN ILUMINACION "Las luces de la rotonda del estadio de Villa Dalmine no funcionan desde hace semanas, lo mismo que el puente de Ruta 9 y Ruta 6. Es un peligro transitar por allí durante la noche", señaló Ana en nuestro Whatsapp. CAMINO INUNDADO "Pasaron la máquina para el Rally, pero acá llueve y no podemos ni entrar ni salir. Tenemos que llegar hasta la ruta a caballo, pero somos varias familias, y hay chicos, nos quedamos incomunicados. Es un trecho largo". Escribió una vecina del camino rural denominado por los lugareños como el "Camino de Casamu", en los fondos del barrio Los Pioneros.







#QuejaVecinal pozo de más de 1 metro por rotura de caño en Calle San Luis esquina Misiones. Por efecto del derrumbe del asfalto y tosca se tapó el paso del agua de zanja. pic.twitter.com/LcXcENOfpA — (@dantrila) 27 de julio de 2018 #QuejaVecinal pintaron líneas blancas de peatón y completaron la vereda de cruce hacia barrio Lubo, pasaron con las motos y dejaron huellas, arreglaron y volvieron a pisar. hacen mejoras para comodidad de los vecinos y arruinan por el simple hecho de hacer daño, no hay palabras pic.twitter.com/ZvhXFWWgmV — (@dantrila) 26 de julio de 2018

