Masiva protesta en contra del decreto que modifica el rol de las Fuerzas Armadas

Frente al Edificio Libertadores, militantes de organizaciones gremiales, políticas y de Derechos Humanos exigieron que el Gobierno dé marcha atrás con el DNU que habilita a los militares a participar de tareas de seguridad interior. Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, junto a otras organizaciones de derechos humanos, realizaron este jueves un acto frente al Ministerio de Defensa para rechazar las nuevas funciones que cumplirán las Fuerzas Armadas y aseguraron que el Gobierno busca "la represión de la protesta social". Del evento también participaron organizaciones sociales, gremiales y políticas como la CGT, ATE Capital, La Cámpora y partidos de izquierda. Miles de personas llegaron desde las 17 horas hasta la sede de la cartera nacional, ubicada sobre Paseo Colón y Alsina, en el bajo porteño, para participar de la protesta. "Sabemos lo que significa el rol de las Fuerzas Armadas, por eso decimos que milicos en la calle, nunca más", resaltó Lita Boitano, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y una de las oradoras de la jornada. Las agrupaciones leyeron un comunicado conjunto en el que cuestionaron la medida anunciada por el presidente Mauricio Macri y apuntaron contra el ministro de Defensa, Oscar Aguad. RESPALDO DE LA UCR El gobernador de Mendoza y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, respaldó ayer el decreto del presidente Mauricio Macri que modifica las facultades de las Fuerzas Armadas, al señalar que se establece el "apoyo" de los uniformados para las "nuevas hipótesis" de conflicto. "El radicalismo apoya y fue consultado por el Presidente. Ya hubo un pronunciamiento favorable. Consultamos a nuestros principales expertos y por eso le hemos dado el apoyo", afirmó Cornejo en una entrevista con el diario Los Andes de Mendoza. El mendocino explicó que el decreto "no es una modificación a la ley sino que se vuelve a la ley vigente (la de Alfonsín) que el kirchnerismo había modificado vía decreto" del ex presidente Néstor Kirchner. El presidente de la UCR indicó que el decreto le otorga a las Fuerzas Armadas una función "de apoyo" y explicó que "de alguna forma ese decreto vuelve a la ley de defensa del doctor (ex presidente Raúl) Alfonsín".

Masiva protesta en contra del decreto que modifica el rol de las Fuerzas Armadas

