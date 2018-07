"HABRÍA QUE FUSILARLO": Luis D´Elía estalló contra el presidente Mauricio Macri al asegurar que "habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo".- A CONCIENCIA: Mauricio Macri pidió a los senadores de Cambiemos que "voten a conciencia" el proyecto de legalización del aborto.- "TRACTORAZO": pequeños productores rurales realizaron ayer un "tractorazo" en capital.- DETENCIONES NARCO: La Policía Federal detuvo en las últimas horas a los cinco miembros de una banca integrada por argentinos, paraguayos y peruanos.- A CONCIENCIA El presidente Mauricio Macri pidió este jueves a los senadores nacionales de Cambiemos que "voten a conciencia" el proyecto de legalización del aborto y que "respeten el voto de sus compañeros de bancada y de los opositores", al tiempo que los instó a que también "respeten la decisión final". "He sido muy claro: abrí el debate porque considero que hace al crecimiento de los argentinos debatir con respeto las distintas visiones respecto de todos los temas de la vida diaria en el Siglo XXI", sostuvo el mandatario. En diálogo con Radio 2 de Rosario, el jefe de Estado ratificó la postura que planteó a los legisladores oficialistas. "Les he pedido (a los senadores de Cambiemos que) voten a conciencia y respeten el voto de su compañero de bancada y de los opositores y también que respeten la decisión final. Eso es lo que construye una mejor sociedad", subrayó el líder de Cambiemos. "TRACTORAZO" Un grupo de pequeños productores rurales realizó ayer un "tractorazo" en esta capital, en reclamo de políticas para estimular al sector y para exigir que no se elimine el Monotributo Social Agropecuario. Los productores forman parte de la Federación Agraria Argentina (FAA), la Unión Trabajadores de la Tierra (UTT), el Frente Nacional Campesino y la Agrupación Grito de Alcorta, que pretenden una audiencia con el ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere. "Alertamos sobre las dramáticas consecuencias de las políticas del Gobierno nacional, que no garantizan las condiciones mínimas para seguir produciendo. Nuestro sector se extingue y junto a nosotros, se empobrecen los pueblos del interior y se apagan los territorios rurales. La tierra y la producción se extranjerizan y concentran y los consumidores pagan alimentos cada vez más caros", advirtieron los manifestantes. DETENCIONES NARCO La Policía Federal detuvo en las últimas horas a los cinco miembros de una banca integrada por argentinos, paraguayos y peruanos tras allanamientos realizados en la villa 1-11-14 del barrio porteño del Bajo Flores.Este operativo se efectuó luego de una investigación efectuada por la división Operaciones Antidrogas Especiales de la Policía Federal (PFA), que tras realizar tareas de campo, seguimientos, filmaciones y entrevistas vecinales, estableció la individualización de los investigados y de una asociación de personas que realizaba la venta de estupefacientes en el barrio mencionado. "HABRÍA QUE FUSILARLO" El titular del partido Miles, Luis D´Elía, estalló contra el presidente Mauricio Macri al asegurar que "habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo delante de todo el pueblo". "A Macri habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo delante de todo el pueblo. Es un hijo de re mil puta", despotricó el dirigente social y político en declaraciones a Canal 22. Para refrendar sus dichos, D´Elía recordó que a José de San Martín y a Manuel Belgrano no les tembló el pulso cuando ordenaron ejecuciones contra "los traidores" en las campañas independentistas. Por esas expresiones, el dirigente kirchnerista fue acusado por el Gobierno nacional de instigación a cometer un delito e intimidación pública y la causa quedó en manos del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 4, a cargo del magistrado Ariel Lijo.



Breves: Noticias de Actualidad

