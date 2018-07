La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 27/jul/2018 Básquet:

El Tricolor, único invicto del Oficial de la ABZC, enfrenta al Rojo en Zárate desde las 21.30 horas en lo que será el último partido de la Zona A2. En tanto, la A1 concluirá el martes con el choque entre Defensores Unidos y Central Buenos Aires. A pesar de las dificultades que ha mostrado en la programación de encuentros, el Torneo Oficial 2018 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) sigue adelante. Y esta noche disputará el partido que cerrará la fase regular de la Zona 2 del Nivel A cuando Ciudad de Campana enfrente como visitante a Independiente de Zárate desde las 21.30 horas. El Tricolor es el único invicto que tiene la competencia: ha ganado sus siete compromisos previos. Y de esa manera intentará cerrar esta primera fase, con la posibilidad luego de ser anfitrión del Final Four que definirá al campeón. Por su parte, Independiente llega a este compromiso con la obligación de ganar si quiere robarle la tercera posición a Atlético Pilar. Caso contrario, finalizará en cuarto lugar y se cruzará en Cuartos de Final con Presidente Derqui, el mejor de la Zona A1. En tanto, el CCC ya se aseguró el "1" de la A2, pero todavía no tiene confirmado rival, dado que ello depende del resultado del encuentro que el martes disputarán Defensores Unidos y Central Buenos Aires de Zárate. Si CADU gana, quedará tercero en la A1 y será rival del Campana Boat Club (2º de la A2); pero si pierde, terminará en cuarto puesto y se medirá en Cuartos de Final con Ciudad de Campana. El que también espera ese resultado es Sportivo Pilar, que todavía no sabe si será tercero o cuarto de la A1 y, por ende, no tiene claro a qué equipo de nuestra ciudad enfrentará en los Cuartos de Final. La demora en el choque entre Defensores Unidos y Central Buenos Aires se debe a que dos jugadores del Celeste se encuentran participando del 84º Campeonato Argentino de Mayores: el base Facundo Pascolatt y el alero Lisandro Rasio integran la Selección de Buenos Aires. El combinado bonaerense derrotó anoche por 79 a 77 a la Selección de Santa Fe y de esa manera logró su tercera victoria en cuatro presentaciones, lo que le garantizó su pase a las semifinales de este certamen que se está desarrollando en la provincia de Misiones.

INVICTO. EL CCC SUMA SIETE VICTORIAS EN SIETE PRESENTACIONES. HOY CIERRA LA PRIMERA FASE ANTE INDEPENDIENTE.



