Como local, el Ciclón le ganaba a Deportes Temuco con un tanto del delantero campanense, pero se durmió en la parte final del encuentro, perdió 2-1 y complicó su futuro en el certamen. La revancha se jugará el 15 de agosto en Chile. El primer partido internacional del semestre para San Lorenzo terminó con una decepción muy grande: cayó 2-1 como local frente a Deportes Temuco de Chile en el partido de ida de la serie correspondiente a la segunda fase de la Copa Sudamericana, instancia a la que había clasificado luego de superar a Atlético Mineiro de Brasil en la primera ronda. El Ciclón, que venía de ganarle con lo justo a Racing de Córdoba por Copa Argentina en su primer partido del semestre, no mostró el juego esperado en el Nuevo Gasómetro, pero a los 18 minutos del segundo tiempo logró igualmente ponerse en ventaja. Y lo hizo por intermedio del campanense Nicolás Blandi, quien convirtió tras capturar un centro atrás de Pablo Mouche (rescató un envío cruzado sobre la línea final) y definir de zurda, de media vuelta. Parecía entonces que San Lorenzo iba a poder encaminar el partido a su favor para llegar a la revancha en Chile con ventaja. Sin embargo, los dirigidos por Claudio "Pampa" Biaggio siguieron sin poder adueñarse del trámite y terminaron sufriendo una dura derrota producto del doblete de Mathias Riquero, quien en sendas pelotas paradas anotó a los 25 y 39 minutos de ese segundo tiempo para regalarle una victoria histórica a Deportes Temuco. La revancha de esta serie de segunda fase de Copa Sudamericana se jugará el próximo 15 de agosto a las 19.30 horas en Chile, donde el Ciclón estará obligado a ganar por dos goles de diferencia o, al menos, marcando tres tantos para avanzar. El ganador de esta serie enfrentará en la próxima instancia al vencedor de Nacional de Uruguay y Sol de América de Paraguay (equipo en el que juega el campanense Adrián Martínez tras su paso por Atlanta en la Primera B Metropolitana). "TENEMOS QUE ESTAR MÁS CONCENTRADOS" Después de la derrota 2-1 de San Lorenzo ante Deportes Temuco de Chile en el Nuevo Gasómetro por Copa Sudamericana, Blandi dialogó con la transmisión oficial y aseguró: "Si queremos ser protagonistas, tenemos que estar más concentrados". El capitán de San Lorenzo soltó esa frase tras ser consultado sobre su análisis del partido: "Ahora con la calentura es muy difícil analizarlo. Pero si queremos ser protagonistas, en una copa internacional hay que estar más concentrados y atentos. No nos pueden marcar dos goles de pelota parada. Fueron distracciones nuestras y las pagamos caro". Y luego agregó: "Tenemos que ser más inteligentes y jugar más concentrados. Me parece que no hicimos un buen partido. Intentamos, tratamos de buscarlo. En el segundo tiempo, abrimos el marcador. Fue justo desde mi punto de vista. Después continuamos buscándolo, pero en dos pelotas paradas nos fuimos con una derrota. Es duro". El delantero campanense señaló además que, "cuando pasan este tipo de cosas, hay que hacer una autocrítica" y evitó referirse a su salida por una molestia física (fue reemplazado por Gabriel Gudiño): "No importa cómo terminé físicamente. Ya habrá tiempo a lo largo de la semana para prepararme y ponerme bien de cara a todo lo que se nos vendrá", expresó visiblemente molesto por la derrota.



TUVO CHANCES. EN UNA ACCIÓN DEL PRIMER TIEMPO, NICO LOGRA CABECEAR DENTRO DEL ÁREA. SIN EMBARGO, EL ARQUERO CHILENO LOGRÓ TAPAR SU INTENTO.



Copa Sudamericana:

El gol de Nicolás Blandi no le alcanzó a San Lorenzo

