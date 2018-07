Breves Deportivas

GANARON LOS LEONES: El Seleccionado Argentino Masculino de Hóckey sobre Césped comenzó con el pie derecho el Torneo Cuatro Naciones de Dusseldorf.- PASÓ HURACÁN: entre Huracán y Victoriano Arenas el marcador no se movió.- TAMBIÉN SAN MARTÍN (T): San Martín de Tucumán venció a Patronato de Paraná.- VICTORIA DE BAGNIS: El tenista Facundo Bagnis avanzó a los Cuartos de Final del ATP 250 de Gstaad, en Suiza.- PASÓ HURACÁN Luego de suspenderse el jueves el partido por las intensas lluvias, ayer se disputaron en cancha de Temperley los segundos 45 minutos el encuentro de primera fase de Copa Argentina entre Huracán y Victoriano Arenas. Y el marcador no se movió, por lo que el penal convertido por Adrián Chávez a los 17 minutos del primer tiempo terminó siendo decisivo y el pase a la próxima instancia para el Globo. El próximo rival del elenco de Parque Patricios por Copa Argentina será Atlético Tucumán, que eliminó en ronda de 32vos de Final a Tristán Suárez, también por 1-0. TAMBIÉN SAN MARTÍN (T) Anoche, San Martín de Tucumán venció 2-1 a Patronato de Paraná y también avanzó a los 16vos de Final de la Copa Argentina, instancia en la que podría enfrentarse con Boca Juniors si es que el Xeneize supera a Alvarado de Mar del Plata. En cancha de Deportivo Morón, "el Ciruja", recientemente ascendido a Primera División, se impuso con un doblete de su goleador, Claudio "Taca" Bieler. En tanto, Mauricio Sperdutti marcó el transitorio 1-1 para el elenco de Paraná. Los 32vos de Final de la Copa Argentina continuarán esta tarde con el partido que disputarán Temperley vs Estudiantes de Caseros desde las 17.10 en cancha de Arsenal de Sarandí. VICTORIA DE BAGNIS El tenista Facundo Bagnis avanzó a los Cuartos de Final del ATP 250 de Gstaad, en Suiza, al superar 7-6 y 6-1 al local Marc-Andrea Huesler. Ahora, en busca del pase a las semifinales, se enfrentará con el estonio Juergen Zopp, quien ayer sorprendió al italiano Fabio Fognini por 6-1, 3-6 y 6-3. En tanto, por los Cuartos de Final del ATP 500 de Hamburgo, hoy habrá duelo de tenistas argentinos cuando el correntino Leonardo Mayer (defensor del título) se mida ante Diego Schwartzman. GANARON LOS LEONES El Seleccionado Argentino Masculino de Hóckey sobre Césped comenzó con el pie derecho el Torneo Cuatro Naciones de Dusseldorf al vencer por 3 a 1 a Irlanda, décimo en el ranking mundial, con goles de Martín Ferreiro y Gonzalo Peillat (2). La participación de Los Leones en este certamen es parte de la preparación del equipo de cara al objetivo más importante de la temporada: la Copa del Mundo de Bhubaneswar entre el 28 de noviembre y el 16 de diciembre.



Breves Deportivas

