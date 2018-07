JOAQUÍN ARZURA VOLVIÓ A ESPAÑA River cedió al campanense al Almería de la Segunda División. El volante campanense Joaquín Arzura (25 años) fue cedido a préstamo por River Plate al Almería, equipo de la Segunda División de España al que llega con una opción de compra de casi 2 millones de dólares. Tras comenzar en las divisiones inferiores de Villa Dálmine, el jugador pasó a Tigre (donde debutó en Primera División) y luego fue adquirido por el Millonario. Pero tras su primer año y medio en Núñez, el entrenador Marcelo Gallardo le informó que no lo iba a tener en cuenta. Así, la pasada temporada jugó a préstamo en el Osasuna de España; y ahora fue cedido a Unión Deportiva Almería, equipo de dicha ciudad perteneciente a la comunidad autónoma de Andalucía que disputará su cuarta temporada consecutiva en la segunda división del fútbol español.



Por los 16vos de Final disputará su primer enfrentamiento oficial ante el Millonario. El partido comienza a las 19.10 horas. Gran movilización de simpatizantes de nuestra ciudad para acompañar al equipo Violeta en el estadio Antonio Romero. Difícil asegurar que Villa Dálmine está ante el partido más importante de su historia, porque cada ascenso ha dejado marcas imborrables. Pero, sin dudas, ninguno ha sido tan trascendente como el que disputará esta noche en Formosa, donde se enfrentará oficialmente por primera vez ante River Plate. La magnitud de jugar ante el Millonario, uno de los dos equipos más importantes del país, se nota en la ciudad por la expectativa que ha despertado y, en especial, en los medios nacionales por la repercusión que genera, sobre todo en tiempos en los que la Copa Argentina es la única competencia local en desarrollo. El Violeta se ganó esta posibilidad luego de superar en los penales a UAI Urquiza en cancha de Chacarita; y ahora intentará la hazaña en el estadio Antonio Romero de Formosa, donde la organización de la Copa Argentina planificó este encuentro correspondiente a los 16vos de Final. Su ganador se llevará un cheque de 970 mil pesos. Para el plantel que dirige Felipe De la Riva, el partido llega en un momento poco afín a la programación de la pretemporada que tenía el cuerpo técnico del uruguayo. Es que desde el jueves de la semana pasada hasta el pasado miércoles, los jugadores desarrollaron la parte más intensa de su preparación para el próximo campeonato de la Primera B Nacional con una concentración en Campana. Por ello, y porque la renovación del plantel fue casi total, este Villa Dálmine todavía está en un incipiente proceso de formación. Sin embargo, ha podido sumar minutos en cuatro amistosos diferentes y también en el choque frente a UAI Urquiza. Y, ante la diferencia de jerarquía, cuenta con esa motivación extra que significa enfrentar a uno de los dos equipos más poderosos del país. La apuesta táctica de De la Riva no será otra que el orden y el despliegue para tratar que River no juegue cómodo con el balón. Si ello sucediera, las posibilidades Violeta serán todavía menores. En cuanto a lo táctico, el uruguayo repetirá la misma alineación que utilizó ante UAI Urquiza: Juan Ignacio Dobboletta; Nicolás Sansotre, Cristian González, Marcos Martinich, Juan Ignacio Alvacete; Emanuel Molina, Matías Ballini, Renzo Spinaci, Federico Jourdan; Martín Comachi y Marcelo Estigarribia. En tanto, en el banco de suplentes hay una duda: en caso de llegar la habilitación de Mariano Miño (volante ofensivo recientemente incorporado), el ex Boca Unidos estará entre los relevos. Si eso no sucede, las alternativas que tendrá De la Riva serán: Juan Pablo Lungarzo, Fernando Alarcón, Agustín Bellone, Federico Recalde, David Gallardo, Francisco Nouet y Gastón Martiré. La delegación Violeta partió ayer 16.40 desde Aeroparque y se instaló luego en el Hotel Internacional de Turismo de Formosa, a metros de la costanera de la ciudad a orillas del río Paraguay. Por su parte, River Plate entrenó ayer en el Monumental a puertas cerradas y luego viajó en un vuelo charter rumbo a Formosa. Para este encuentro ante Villa Dálmine, Marcelo Gallardo (quien cumplió cuatro años como DT Millonario) decidió preservar a los mundialistas Enzo Pérez y Juan Fernando Quintero, mientras que sí confirmó el regreso del arquero Franco Armani, que será titular en reemplazo de Germán Lux respecto a la alineación que presentó en la goleada 7-0 sobre Central Norte de Salta por los 32vos de Final. Entonces, River formaría hoy con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quartas, Javier Pinola, Milton Casco; Exequiel Palacios, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández; Gonzalo Martínez; Ignacio Scocco y Lucas Pratto. En tanto, en el banco de suplentes estarán: Germán Lux, Jonathan Maidana, Camilo Mayada, Bruno Zuculini, Cristian Ferreira, Rafael Santos Borré y Rodrigo Mora. El partido, que se definirá por penales en caso de empate, comenzará a las 19.10 horas, será transmitido en vivo por TyC Sports y tendrá arbitraje de Facundo Tello Figueroa, quien estará acompañado por los asistentes Cristian Navarro y Eduardo Lucero. El cuarto árbitro será Luis Álvarez.

LOS JUGADORES, AL LLEGAR AYER AL HOTEL INTERNACIONAL DE TURISMO DE FORMOSA. HOY VAN POR RIVER.





CAPITANES. PONZIO Y BALLINI, AMBOS VOLANTES CENTRALES Y LOS JUGADORES DE MAYOR EXPERIENCIA DE SUS EQUIPOS. EL CAMPANENSE YA ENFRENTÓ A RIVER EN DOS OCASIONES. CARAVANA VIOLETA Cientos de simpatizantes de Villa Dálmine comenzaron ayer su camino rumbo a la ciudad de Formosa para presenciar el partido frente a River Plate. Pasadas las 23 horas, los colectivos dispuestos por el club para los socios partieron desde el parador La Carmela, mientras que otra gran cantidad de vecinos decidió viajar en autos particulares o transportes especialmente rentados para la ocasión. Así se fue conformando la caravana Violeta que hoy se reunirá en el estadio Antonio Romero para alentar al equipo que buscará la hazaña ante el Millonario.





EL ESTADIO "ANTONIO ROMERO Es propiedad de la Liga Formoseña y tiene dos populares, una platea descubierta y una techada. Posee capacidad para 23 mil espectadores. El escenario que albergará el partido es el estadio Antonio Romero, que es propiedad de la Liga Formoseña de Fútbol, fue construido en 1981 y tiene capacidad para 23 mil espectadores. La parcialidad Violeta tendrá un número reducido de entradas a disposición y se ubicará en una cabecera que, "pulmón" mediante, compartirá con simpatizantes de River Plate, en la tribuna opuesta a "la barra Millonaria". Las entradas generales para este partido de 16vos de Final de Copa Argentina entre River Plate y Villa Dálmine tienen un valor de $350, mientras que las plateas cuestan $600 (la descubierta) y $800 (la techada).



TIENE 37 AÑOS. FUE CONSTRUIDO EN 1981 Y SUELE ALBERGAR A EQUIPOS FORMOSEÑOS. SANSOTRE: "IMPOSIBLE NO ES" Nicolás Sansotre, uno de los refuerzos que sumó Villa Dálmine para esta temporada, será titular como lateral derecho ante River y se refirió a las posibilidades del Violeta: "Imposible no es, porque en un solo partido todo puede pasar, sobre todo si podemos lograr que ellos no manejen la pelota con comodidad, porque ahí sí que se nos haría muy difícil. Tenemos que tratar de equilibrar las diferencias con la mente y el físico, porque es obvio que no podemos dejar jugar a este River", explicó el ex jugador de Almagro.

CON PRECAUCIÓN. SANSOTRE TENDRÁ UNA DURA TAREA EN EL LATERAL DERECHO.

#Ahora Cientos de simpatizantes Violetas en el Parador de Ómnibus de #Campana ponen rumbo a Formosa para el histórico partido vs River Plate pic.twitter.com/fmzi6SSIbN — (@dantrila) 28 de julio de 2018 ENTRENAMIENTO #FútbolProfesional | Los jugadores de Villa Dálmine se encuentran realizando un entrenamiento liviano en el estadio de Sol de América. pic.twitter.com/uc0jb1vXo0 — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 28 de julio de 2018 #Dato VIDEO Villa Dálmine enfrentará este sábado a River desde las 19.10 horas en Formosa por los 16vos de Final de Copa Argentina, Se espera que más de mil Campanenses lleguen a Formosa para alentar al Viola pic.twitter.com/CrKqgxYnhD — (@dantrila) 28 de julio de 2018

Copa Argentina:

Villa Dálmine vivirá hoy una noche histórica frente a River en Formosa

