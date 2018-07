La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 28/jul/2018 Desvalijan la casa de "Piru" Rojas











Rojas quedó desfigurado luego del robo.

Fue en la madrugada del jueves. Estaba durmiendo junto a su familia. Hubo golpes y los maniataron. No se descarta un aviso mafioso. "Lo único que quiero es traer trabajo a la zona", dijo el sindicalista portuario. Entre 4 ó 5 hombres armados ingresaron en la madrugada del jueves al domicilio del Secretario del SUPA Bajo Paraná, Héctor "Piru" Rojas, mientras se encontraba descansando junto a su esposa y 4 de sus 5 hijos. Además del robo de todo tipo de pertenencias y objetos de valor, el hecho incluyó un duro intercambio de golpes con el sindicalista y uno de sus hijos mayores. Todos finalizaron maniatados, y encerrados en una habitación. Consultado al respecto, el sindicalista prefirió no dar mayores detalles y quiso hacer público su agradecimiento a la DDI y a la Policía Científica "por la celeridad con la que actuaron". Aun así, no descartó que el hecho se trate de un mensaje mafioso: "Lo único que quiero es traer trabajo a la zona", aseguró Rojas y agregó: "Atando cabos, algunas puntas hay. Si fue un mensaje, no voy a descansar hasta saber quién los mandó a hacerme eso. Lejos de amedrentarme, esto me da más fuerza para seguir trabajando por mi gente".



La Policía Científica tomó huellas para intentar identificar a los intrusos.



