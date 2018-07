La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 28/jul/2018 Derrapa y termina contra una columna







Fue ayer por la tarde, en el acceso de Ruta 6 y Ameghino. A pesar de que tomó a la curva a baja velocidad, el pavimento mojado le hizo perder adherencia. "Venía a no más de 40, pero el auto derrapó. Pude corregir algo, si no le pegaba en el centro" dijo a La Auténtica Defensa el conductor de un Peugeot 307 gris, quien ayer en horas de la tarde impactó contra la columna de alumbrado público que se encuentra en el cantero distribuidor en el acceso de Ruta 6 y Ameghino. La curva cerrada y el pavimento mojado se tradujeron en el impacto que hizo volar varios metros el paragolpes, destruyó una de las ópticas y deformó el conjunto de la rueda izquierda derecha. No hubo que lamentar lesiones.

Pavimento mojado y curva cerrada: una pésima combinación.

#Dato curva mojada con piedritas. Un Peugeot 307 giró en Ruta 6 hacia Ameghino y perdió el control chocando la columna de alumbrado del parterre triangular. En palabras del conductor, no venía a más de 40, cuando sintió derrapar, corrigió y se le fue contra la columna, CP zona 1 pic.twitter.com/09NNOvNPwO — (@dantrila) 27 de julio de 2018 #Dato Defensa Civil señalizó el lugar en Ruta 6 y Ameghino donde chocó el Peugeot 307 para barrer las piedritas esparcidas sobre el pavimento pic.twitter.com/tg01MGVYN4 — Daniel Trila (@dantrila) 27 de julio de 2018

