La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 28/jul/2018 La cocina de la abuela Berta:

Ceviche de Pescado

Por Berta Chudnobsky











Berta Chudnobsky

Hoy los amigos peruanos festejan su Día de la Independencia. Entonces, ¿Qué mejor que animarnos a su plato principal de su rica cocina? El Ceviche Peruano de Pescado es el plato tradicional por excelencia en el Perú. En toda Latinoamérica podemos probar diferentes versiones pero como en el Perú ninguno. A mí me encanta por lo rápido que se elabora y lo sabroso que es. Se puede cambiar los pescados por mariscos como mejillones, langostinos, u otros a su gusto. INGREDIENTES - 1 kilo de pescado fresco y de preferencia que no sea grasoso - 1 cebolla roja cortada en juliana - 1 ají limo o en su defecto ají chili para los que viven fuera y es imposible encontrar el ají limo - 10 limones (en otros países les llaman limas, son verdes y pequeños) - Sal y pimienta al gusto (PARA DECORAR) - 1 camote grande o 2 medianos hervidos (batata/moniato) - 1 lechuga - 1 atado de Culantro picado (cilantro) - 1 choclo hervido (maíz cocido) PREPARACIÓN Antes de empezar con las instrucciones quiero decir que hay muchas formas de preparar el Ceviche, cada uno puede considerar agregar o quitar algún ingrediente según su experiencia. El tiempo de preparación es de unos 20 minutos, y el de cocción 5. Esta receta es para 4 personas. Cortá el pescado en cuadrados de 2 a 3 centímetros, esto no es una regla y depende del tipo de pescado, de su textura y de lo grasoso que sea. Es preferible elegir un pescado fresco de carne blanca y con cuerpo (fuerte). En un bol de cristal o de metal frotá el ají limón, esto es para que le de el aroma propio de este ají. Luego puedes agregar pequeños trozos de ají limo al gusto, pero con cuidado porque es muy picante. Agregá el pescado cortado al bol y exprime los limones sobre el pescado directamente. El jugo (zumo) debe casi cubrir el pescado. Añade sal, pimienta al gusto, media cucharita de ajo molido, cebolla y un poco de culantro picado. Agregá uno o dos cubos de hielo para enfriar la preparación por 3 minutos. Dejá reposar unos minutos, esto depende del gusto de cada persona. También hay pescados que absorben más rápido el limón y no necesitan demasiado tiempo. Repito, todo depende del gusto de cada persona. Para servir, decoramos el plato con una hoja de lechuga, unos trozos de camote y colocamos el Ceviche en el centro acompañado de choclo. Para que el Ceviche no salga amargo es muy importante que no exprimas el limón en su totalidad. Los bordes del limón contienen un tipo de ácido que amarga el sabor.



La cocina de la abuela Berta:

Ceviche de Pescado

Por Berta Chudnobsky

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: