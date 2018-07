Colella propone declarar a Campana en "Emergencia Comercial"

P U B L I C



El Proyecto de Ordenanza sugiere un descuento en el 50% en la Tasa de Seguridad e Higiene por tres meses, y una reducción del 50% en la deuda de 2018. "Hay muchos comercios en moratoria y no pueden pagar. La idea es darles un alivio que no cierren", explicó el concejal del Frente Renovador – PJ y señaló que un intendente de Cambiemos ya lo propuso en Olavarría. "Hemos estado en contacto con comerciantes de distintos sectores de la ciudad y nos cuentan lo difícil que es sostener hoy en día un comercio en la zona por culpa de la recesión, de la inflación, de la devaluación hubo una fuerte pérdida producto de las distintas paritarias en los sectores industriales por debajo de la inflación y generaron una disminución en el poder de compra del vecino común", dijo el concejal Colella para explicar el fundamento del Proyecto de Ordenanza para declarar a Campana en "Emergencia Comercial". El Proyecto de Ordenanza sugiere un descuento en el 50% en la Tasa de Seguridad e Higiene por tres meses, y una reducción del 50% en la deuda de 2018. "Hay muchos comercios en moratoria y no pueden pagar. La idea es darles un alivio que no cierren. Queremos que los comercios se recuperen y no tengan que bajar las persianas", agregó el titular del bloque del Frente Renovador – PJ. En ese sentido, dijo "no estar inventando la pólvora" y citó como ejemplo a Olavarría, ciudad donde "el intendente Ezequiel Galli que responde a Cambiemos envió un proyecto al Concejo Deliberante con la reducción del 50% de la tasa de seguridad e higiene. Olavarría puso el hombro para que las PYMES pasen esta ‘tormenta’ de la mejor manera posible; creemos que Campana también lo puede hacer". Colella señaló que "es fundamental y el motor de la economía local" defender a los comercios minoristas "que hacen que la plata se quede acá, que no se vaya como pasa con las grandes cadenas de supermercados y las grandes tiendas". "Lo que estamos proponiendo es darle un oxígeno a los comerciantes campanenses para que en el corto plazo puedan recuperarse y no tengan que bajar las persianas. Creemos que es necesario que el Ejecutivo le dé una posibilidad y esto, contrariamente a lo que parece, no es una desfinanciación de la recaudación del municipio; por el contrario, creemos que la desfinanciación se va a producir si estos comercios cierran", concluyó.

Colella propone declarar a Campana en "Emergencia Comercial"

